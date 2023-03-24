Великобритания в финале Олимпийских игр 1912 по футболу
Сборная Англии по футболу входит в число одних из старейших команд мира. Она всегда считалась и одной из сильнейших команд, однако подтвердить трофеями ей это не удается. Единственным трофеем за более, чем столетнюю историю, является победа на Чемпионате мира 1966 года. Но, если вы верите, что в будущем «три льва» еще сумеют завоевать трофеи, то делайте на них oнлайн ставки на спорт от сайта 1xbet.kz.
Если же не брать во внимание участие в Чемпионатах мира и Европы, то у сборной Англии есть несколько побед на Олимпийских играх. И одним из таких успехов было выступление на играх 1912 года. Давайте вспомним, как команда выступала и как им удалось второй раз подряд (на Олимпийских играх 1908 года они тоже завоевали золотые медали) стать триумфаторами. А на современный состав команды можно делать онлайн спортивные ставки на сайте 1xBet.
За весь розыгрыш на турнире сборная Великобритании сыграла с такими командами:
- Венгрия.
- Финляндия.
- Дания.
Всего же в Олимпийских играх принимало участие 11 команд, в том числе Финляндия, которая в то время была в составе Российской империи, но сумела выставить свою национальную сборную. Кстати, чтобы заключать пари на современные составы этих команд, рекомендуем скачать 1xBet на Android сейчас, что позволит делать ставки со своего смартфона.
Как Великобритания играла в плей-офф
Те олимпийские игры проходили по принципу одного матча на выбывание. В одной четвертой финала Великобритании предстояло сыграть со сборной Венгрии, которая была уверенно переиграна со счетом 7:0. Это позволило английской команде уверенно перейти в полуфинал и ждать своего соперника. А на все матчи сборных можно делать ставки уже сейчас, скачав приложение 1xBet Android или iOS.
В полуфинале Великобритания встретилась со сборной Финляндии, которая на своем пути сумела обыграть сборные Италии и Российской империи. Однако в матче с англичанами им не удалось показать хорошего результата, ведь «три льва» одержали уверенную победу со счетом 4:0 и прошли в финал турнира. Кстати, букмекерская ставки лайв это 1xBet, где можно заключать выгодные пари на все будущие матчи сборных.
Финал Олимпийских игр 1912 года был с тем же составом команд, что и на предыдущих играх – сборная Великобритании встретилась с командой Дании. И исход поединка был таким же – англичане одержали победу, завоевав золотые медали. Матч был сложным, и завершился со счетом 4:2, что подтверждало тот факт, что датская сборная была одной из сильнейших в Европе. Но, а на будущие ее игры можно делать ставки в лайве на сайте букмекера 1xBet.
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