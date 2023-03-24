Великобритания в финале Олимпийских игр 1912 по футболу

Сборная Англии по футболу входит в число одних из старейших команд мира. Она всегда считалась и одной из сильнейших команд, однако подтвердить трофеями ей это не удается. Единственным трофеем за более, чем столетнюю историю, является победа на Чемпионате мира 1966 года. Но, если вы верите, что в будущем «три льва» еще сумеют завоевать трофеи, то делайте на них oнлайн ставки на спорт от сайта 1xbet.kz .

Если же не брать во внимание участие в Чемпионатах мира и Европы, то у сборной Англии есть несколько побед на Олимпийских играх. И одним из таких успехов было выступление на играх 1912 года. Давайте вспомним, как команда выступала и как им удалось второй раз подряд (на Олимпийских играх 1908 года они тоже завоевали золотые медали) стать триумфаторами. А на современный состав команды можно делать онлайн спортивные ставки на сайте 1xBet.

За весь розыгрыш на турнире сборная Великобритании сыграла с такими командами:

Венгрия.

Финляндия.

Дания.

Всего же в Олимпийских играх принимало участие 11 команд, в том числе Финляндия, которая в то время была в составе Российской империи, но сумела выставить свою национальную сборную. Кстати, чтобы заключать пари на современные составы этих команд, рекомендуем скачать 1xBet на Android сейчас , что позволит делать ставки со своего смартфона.

Как Великобритания играла в плей-офф

Те олимпийские игры проходили по принципу одного матча на выбывание. В одной четвертой финала Великобритании предстояло сыграть со сборной Венгрии, которая была уверенно переиграна со счетом 7:0. Это позволило английской команде уверенно перейти в полуфинал и ждать своего соперника. А на все матчи сборных можно делать ставки уже сейчас, скачав приложение 1xBet Android или iOS.

В полуфинале Великобритания встретилась со сборной Финляндии, которая на своем пути сумела обыграть сборные Италии и Российской империи. Однако в матче с англичанами им не удалось показать хорошего результата, ведь «три льва» одержали уверенную победу со счетом 4:0 и прошли в финал турнира. Кстати, букмекерская ставки лайв это 1xBet , где можно заключать выгодные пари на все будущие матчи сборных.

Финал Олимпийских игр 1912 года был с тем же составом команд, что и на предыдущих играх – сборная Великобритании встретилась с командой Дании. И исход поединка был таким же – англичане одержали победу, завоевав золотые медали. Матч был сложным, и завершился со счетом 4:2, что подтверждало тот факт, что датская сборная была одной из сильнейших в Европе. Но, а на будущие ее игры можно делать ставки в лайве на сайте букмекера 1xBet.