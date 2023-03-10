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В Рыбинске рассматривают возможность запуска кольцевого маршрута автобуса по Заволжью и Слипу

10.03.2023, 14:11, Новости
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С введением реверсивного движения через Волжский мост увеличилось время прохождения автобусов по маршрутам.

Для сокращения времени в пути и ожидания пассажиров рассматривается вариант единого автобусного маршрута по Заволжью-1 и Слипу без выезда на мост.

С введением реверса время прохождения маршрутов автобусов № 19 и № 20 по Заволжью-1 увеличилось в среднем в два раза. По направлению в микрорайон Слип – маршруты №№ 8т, 8, 11, 18, 29 затрачивают на маршруте на 25 % больше времени.

– В связи с этим пропорционально уменьшается количество совершенных общественным транспортом рейсов. При этом число машин на рейсах остается прежним, – пояснил Андрей Баранов, начальник отдела транспорта и связи.

На данный момент рассматриваются различные варианты по улучшению ситуации. Прорабатывается возможность запуска единого автобусного маршрута по Заволжью без захода на мост. По принципу школьных рейсов 19/11 и 8/20.

– Пассажиры самостоятельно могут перейти мост, далее сесть на общественный транспорт. Это сократит время ожидания, и даст возможность более равномерно распределить пассажиропоток особенно в час пик, – рассказал Андрей Баранов.

В ближайшее время специалисты просчитают возможность такого решения. Если временные затраты на его прохождение окажутся более приемлемыми для горожан, рейсы будут введены.

Администрация города Рыбинска




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