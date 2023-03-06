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Схему реверсивного движения через волжский мост отрегулируют

06.03.2023, 18:18, Новости
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Для сокращения времени движения в районе моста будут увеличены фазы светофора при выезде из Заволжья.

В местах формирования транспортных потоков для въезда на мост будут дежурить сотрудники ГИБДД, чтобы водители следовали новой схеме движения и не затрудняли друг другу проезд.

В администрации Рыбинска напоминают, что 6 марта в 5 утра заработала схема реверсивного движения через волжский мост.

– Работы по подготовке были проведены большие. Но практика показала, что необходимо изменить временные интервалы при движении потока машин с утра. Сейчас вместе с подрядчиком проводим донастройку оборудования, чтобы нормализовать движение на подъездах к мосту с обоих берегов, – рассказал первый заместитель главы – директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Иван Дубино.

Аналогичную настройку проведут и для вечернего часа пик. Вместе со специалистами подрядных организаций «ЕКС» и «Спецдорпроект» будут в ручном режиме искать удобные временные рамки для движения по мосту.

– «Спецдорпроект» уже внес корректировки в работу светофорных объектов. Ключевая задача — в утренние часы обеспечить переезд с левого берега на правый. Поэтому распределение будет в пользу левого берега – 15 минут зеленого сигнала с левой части моста. Вечером в час пик наоборот – зеленый в приоритете с правой части моста. Такое расписание будет с 6:30 до 10:00 и с 16:30 до 20:00, – подчеркнул Константин Антонович, технический директор компании «Спецдорпроект».

Есть вопросы и к самим автомобилистам, которые ведут себя на дороге некорректно, проезжают на «красный», перекрывают полосы, которые не идут на мост и предназначены для обеспечения свободного трафика остальному транспорту.

– Думаю, два-три дня – и все привыкнут. Часть автомобилей поедет по дамбе, для них это будет правильным решением, – сказал Константин Антонович.

– Первый день реверса по мосту выдался сложным. Понимаю, что жителям Слипа пришлось тяжелее всего. Они, по сути, спасли движение в городе своим длительным ожиданием. Будьте, пожалуйста, внимательны и взаимно вежливы. Один водитель, вставший в правый ряд на улицах Правды или Горького, чтобы вклиниться в поток на мост, может задержать движение на длительное время, – обратился к горожанам глава Рыбинск Дмитрий Рудаков.




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