Рыбинцы могут сдать старые автомобильные покрышки

В Рыбинске заключили соглашение о сотрудничестве с московской компанией на переработку отработавших свой срок автомобильных покрышек.

Покрышки принимают на площадке муниципального предприятия «АТП» по адресу: ул. Софийская, 76. Для жителей города услуга бесплатная. Сбор организован еженедельно по четвергам.

С наступлением весны горожане начнут «переобувать» свои автомобили. Проблема, с которой ежегодно сталкиваются коммунальные службы, – стихийные свалки из старых покрышек. Для её решения заключен договор о бесплатном приеме и хранении отработанной резины на специальной площадке до дальнейшей переработки.

– Вопросы экологии имеют государственное значение. Наша задача – не только участвовать в экологических мероприятиях, но и создавать условия для повышения экологической сознательности граждан. Возможность самостоятельно сдать отработавшую резину, сделав город чуть чище, хороший пример для воспитания для детей и молодежи, – подчеркнул глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

На сбор и утилизацию принимается резина с любой колесной техники – от велосипедов до автомобилей. То, что такая услуга востребована жителями, показали разовые акции, которые проводили в предыдущие годы. Сейчас работа переведена на постоянный режим.

– Покрышки, которые управляющие компании соберут со своих территорий обслуживания, с контейнерных площадок также примут для хранения и переработки бесплатно. Для организаций, оказывающих услуги шиномонтажа, услуга остается платной, – рассказала Алла Тетюшкина, заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Организация, которая занимается утилизацией отработанных шин, автопокрышек и камер, по мере накопления будет забирать отходы из Рыбинска с площадки «АТП». Шины переработают в резиновую крошку, которую можно использовать для изготовления кровельных гидроизоляционных, звукоизоляционных материалов, дорожных, напольных и спортивных покрытий, а также в качестве добавок в асфальтобетонную смесь.