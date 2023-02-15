ГК «ЕКС» приступила к капитальному ремонту моста в Рыбинске

В Рыбинске идет подготовка к капитальному ремонту моста через Волгу протяженностью 703 метра. На объекте задействованы 70 специалистов группы компаний «ЕКС», работы ведутся круглосуточно. С началом основного этапа ремонта, 7 марта, количество рабочих на объекте вырастет до 250, на объект выйдет 20 единиц техники. Ночью 6 марта на время ремонта на мосту введут реверсивное движение.

Согласно условиям контракта «ЕКС» заменит арочные пролетные строения моста, гидроизоляцию, парапет, асфальтобетонное покрытие моста, заменит опорные части, отремонтирует лестничные сходы, выполнит устройство сетей и благоустройство территории.

Мост имеет большое значение для Рыбинска и всего региона, область получила на его ремонт почти 3 млрд рублей. Побывавший на объекте губернатор Ярославской области Михаил Евраев поставил задачу завершить ремонт с опережением намеченных сроков, к июню 2024 года. ГК «ЕКС» намерена закончить ремонт половины моста уже к концу текущего года, а затем, перейти к другой части работ. На период организации реверсивного движения, на мосту появятся дополнительные светофоры.

Группа компаний «ЕКС» – компания с большим опытом, ее объекты расположены по всей стране, она хорошо зарекомендовала себя в Ярославской области. В настоящее время компания ведет строительство крупнейшего в стране волейбольного центра в Ярославле.