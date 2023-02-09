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Как изменится схема движения общественного транспорта в Рыбинске на время ремонта моста?

09.02.2023, 17:17, Новости
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Специалисты департамента ЖКХ, транспорта и связи внесли ряд изменений в ранее опубликованную схему движения общественного транспорта.

Как и планировалось, основной развязкой для автобусов и троллейбусов, следующих из Мариевки, Копаево, Зачерёмушного и Гагаринского районов, станет путепровод на улице Герцена. Речь идёт об автобусах № 1, 2, 3, 10, 15, 17, 25, 33 и троллейбусах — № 1, 4, 5, 6. Общественный транспорт, двигаясь по улице Максима Горького, будет сворачивать по путепроводу на Герцена. У пожарной каланчи автобусы продолжат маршрут по улице Стоялой и далее по Крестовой, троллейбусы — по Герцена.

— Временная остановка для троллейбусов будет размещена на улице Герцена со стороны дома № 4. Проследовав до улицы Пушкина, троллейбусы будут разъезжаться по своим маршрутам. Хочу отметить, что движение автобусов и троллейбусов в обратную сторону будет проходить, как и прежде через Соборную площадь. В этом плане для общественного транспорта ничего не меняется, — рассказал начальник отдела транспорта Андрей Баранов.

Движение общественного транспорта на Слип будет осуществляться через улицу Рыбинскую. На время ремонта моста по ней меняется направление одностороннего движения. В обратную сторону транспортные маршруты будут проходить по улице Сакко и Ванцетти далее по улице Правды и с выездом на мост. Это касается маршрутов автобусов № 8т, 8, 11, 29, 18.

— Выезд с улицы Бадаева на мост будет закрыт. Поэтому автобусам № 20 придётся делать объезд с Бадаева по улице Рыбинской. Для машрута № 19 изменений нет. На улице Правды вводится новая остановка со стороны Иверской церкви, следующая остановка «Соборная площадь». При движении с моста из города автобусы будут высаживать пассажиров на улице Коллективизации остановка «Почта», следующая остановка «Пластмассовый завод», — комментирует Андрей Баранов.

На правом берегу движение для маршрутов № 5, 8т, 18, 29 не меняется, они будут, как и всегда, проходить через Соборную площадь в центр города.
Маршруты межмуниципальных автобусов № 108, 114, 116, 179, 180 будет проходить по той же схеме, что городские. Только без выезда на улицу Стоялая, поскольку маршруты перечисленных автобусов проходят по улице Герцена.

Изменяется движение автобуса № 109. Вместо улицы Герцена и Бульварной, заезд на мост с которой запрещён, он будет следовать по улице Пушкина, затем по улице Крестовой. Посадку/высадку пассажиров делать на остановке для заволжских маршрутов. Заезд на мост автобус № 109 будет осуществлять с улицы Большой Казанской.




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