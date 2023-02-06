В Рыбинске пройдет финал Кубка России по шорт-треку

Рыбинцев ждут спортивные выходные.

С 10 по 12 февраля во ДС «Полет» состоятся всероссийские соревнования по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек, которые определят сильнейших спортсменов сезона.

На рыбинский лед выйдут звезды шорт-трека – Семен Елистратов, Константин Ивлев, Владимир Балбеков, Екатерина Ефременкова, рыбинские спортсменки Елена Серегина и Анна Вострикова.

В спортивной программе Кубка России шесть дисциплин – 500 м, 1000 м, 1500 м, многоборье, смешанная и классическая эстафеты.

В течение трех дней во ДС «Полет» выступят 100 спортсменов из 15 регионов страны: Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Пензенской, Челябинской и других областей, республик Башкирии и Мордовии, а также сильнейшие спортсмены из Беларуси.

– Рыбинск становится центром притяжения большого спорта – биатлон, шорт-трек, лыжи. Для спортсменов поддержка зрителей очень важна. Приходите болеть за наших! Вход на трибуны свободный, – подчеркнул глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

10, 11 и 12 февраля прямую трансляцию финалов Кубка России по шорт-треку с ледовой арены ДС «Полет» будет вести телеканал «Рыбинск-40» и YouTube-канал.

Администрация города Рыбинска