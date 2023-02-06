В Рыбинске пройдет финал Кубка России по шорт-треку
Рыбинцев ждут спортивные выходные.
С 10 по 12 февраля во ДС «Полет» состоятся всероссийские соревнования по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек, которые определят сильнейших спортсменов сезона.
На рыбинский лед выйдут звезды шорт-трека – Семен Елистратов, Константин Ивлев, Владимир Балбеков, Екатерина Ефременкова, рыбинские спортсменки Елена Серегина и Анна Вострикова.
В спортивной программе Кубка России шесть дисциплин – 500 м, 1000 м, 1500 м, многоборье, смешанная и классическая эстафеты.
В течение трех дней во ДС «Полет» выступят 100 спортсменов из 15 регионов страны: Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Пензенской, Челябинской и других областей, республик Башкирии и Мордовии, а также сильнейшие спортсмены из Беларуси.
– Рыбинск становится центром притяжения большого спорта – биатлон, шорт-трек, лыжи. Для спортсменов поддержка зрителей очень важна. Приходите болеть за наших! Вход на трибуны свободный, – подчеркнул глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.
10, 11 и 12 февраля прямую трансляцию финалов Кубка России по шорт-треку с ледовой арены ДС «Полет» будет вести телеканал «Рыбинск-40» и YouTube-канал.
Администрация города Рыбинска
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