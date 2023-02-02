Подсветка и Волжский парк

Вчера губернатор Михаил Евраев в ходе рабочей поездки в Рыбинск обсудил с главой города Дмитрием Рудаковым планы развития территории. Отдельное внимание было уделено вопросам благоустройства.

Михаил Евраев посетил Волжский парк, который благоустроят в этом году. Он является одним из 25 дворовых и общественных пространств, вошедших в перечень в муниципальном образовании.

На проведение работ в парке предусмотрено около 80 млн рублей, однако требуется на 20 млн рублей больше.

– Выделим из регионального бюджета недостающие средства, чтобы выполнить все в полном объеме. Место великолепное, на берегу Волги, огромное количество людей здесь гуляет, – сказал Михаил Евраев. – Задача – сделать так, чтобы у нас в городах и поселках появлялись яркие и интересные функциональные зоны с учетом пожеланий жителей.

В парке планируется установка универсальной спортивной площадки с резиновым покрытием и ограждением, новых скамеек, качелей различных видов, конструкций для лазанья, пергол, светильников, туалетного модуля. Предстоит выполнить ремонт смотровой площадки и монумента «Аллея Славы», а также организовать велопарковку. Прорабатывается идея устройства входных арок с вплетенными зелеными насаждениями. Частично деревья предполагается подсветить.

Губернатор также оценил ход работ по ремонту Волжского моста в Рыбинске. В настоящее время на обеих его сторонах подготовительные работы ведутся в круглосуточном режиме. В ночь на 6 марта на мосту будет организовано реверсивное движение, после чего строители смогут приступить к основной фазе ремонта, стоимость которого составит 2,8 млрд рублей.

Глава региона поручил руководителям региональных департаментов дорожного хозяйства и транспорта контролировать сроки выполнения работ и адаптировать под нужды жителей транспортное движение на период ремонта.

– Волжский мост очень важен для Рыбинска и для всей транспортной инфраструктуры региона, – подчеркнул Михаил Евраев. – Здесь проходят туристические и логистические маршруты. Получить финансирование по этому мосту в размере почти 3 млрд рублей было для нас серьезным испытанием. Работы начались. Сейчас на объекте задействованы около 70 человек, с 7 марта, после начала основных работ, будут привлечены порядка 250 специалистов. Реверсивное движение вызывает обоснованную тревогу у рыбинцев, поэтому задача – по возможности завершить все работы раньше намеченных сроков, к июню 2024 года.

По поручению главы региона Михаила Евраева для зданий и сооружений Рыбинска, имеющих историческую ценность, будут разработаны проекты эскизов архитектурной подсветки. В том числе – для Спасо-Преображенского собора, где сегодня побывал губернатор.

– Спасо-Преображенский собор – достопримечательность исторического центра Рыбинска. Архитектурная подсветка, которая была здесь оборудована в 2007 году, частично неработоспособна. Она будет заменена на новую, энергосберегающую, – рассказал Михаил Евраев. – Кроме того, будут разработаны варианты подсветки для зданий Старой и Новой бирж Рыбинска, Никольской часовни, пожарной каланчи и Рыбинского драмтеатра на улице Крестовой. Часть проектов реализуем уже этим летом, и здесь будет совсем другая атмосфера. После ремонта проработаем и проект архитектурной подсветки для моста через Волгу.

В ходе поездки в округ Михаил Евраев посетил один из рыбинских магазинов торговой сети «Дружба». Компания поддержала акцию по расширению ассортимента местных товаров и присоединилась к проекту «Ярославский продукт». В магазине широко представлена продукция таких производителей области, как «Ярославский бройлер», «Волжанин», «Атрус», «Мясославль», «Углече поле», «РАМОЗ», Рыбинский молочный завод, Даниловский маслосырзавод, Рыбинский пивзавод, «Ярославские сласти», «Рыбинск-Кондитер», Рыбинский мукомольный завод, а также сельхозпредприятий. Все товары снабжены фирменными ценниками «Наше, ярославское».

– Выделяя наши региональные товары на полках магазинов, мы даем возможность продавцам резко увеличить объем их реализации, а покупателям – легко найти местную продукцию среди аналогичных товаров, – отметил Михаил Евраев. – Планируем реализовать проект на всей территории региона.