Что посмотреть в Москве?

Москва – не просто столица нашей родины. Это центр туризма. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов, которые хотят увидеть архитектурные достопримечательности и погрузится в атмосферу края. На территории города огромное количество церквей и соборов, музеев и парков, торговых центров и просто красивых мест. Отдых в Москве https://www.sputnik8.com/ru/moscow запомнится на долго и многочисленные фотографии напомнят о том, что отпуск прошел на «Ура!».

Кто-то может сказать, что начинать свое знакомство с Москвой стоит именно с Красной площади или Кремля. Но с этим легко поспорить. Можно пойти немного другим путем и сначала заглянуть на Воробьевы горы. Если заглянуть в историю, то становится понятно, что это место пользовалось популярностью в далеком прошлом. Московская знать устраивала тут прогулки и наслаждалась красотой, которая открывалась с высоты.

В 18-м веке тут началось строительство МГУ. Теперь Воробьевы горы посещали и студенты. Ее стали благоустраивать и следить за тем, чтобы вокруг было чисто. Сегодня сюда приходят местные жители и гости города, чтобы увидеть Москву во всей красе.

Среди туристов немало тех, кому интересен не старый город. Они хотят увидеть современную Москву. Над бизнес-центром Москвы работали выдающиеся архитекторы того времени. Они перенесли сюда все самое лучше из деловых районов Лондона и Нью-Йорка.

Абсолютно все здания построены в современных стилях. Многоэтажные здания притягивают внимания не только днем. Они выглядят шикарно ночью, когда зажигается огромное количество огней.

Отдельного внимания заслуживает Александровский сад. Создали сад давно и с тех пор хоть и прошло много лет, но сад до сих пор привлекает внимание окружающих. Сюда приходят не только туристы, но и местные жители, чтобы прогуляться по красивых аллеям, отдохнуть в тени деревьев, но и увидеть интересные объекты.

К примеру, особой популярностью пользуется Итальянский грот. Над этим объектом работал сам Бове. Грот выглядит довольно интересно и демонстрирует всем, что город восстал из руин и ничто его не сможет сломить.

Если получится попасть в Александровский сад, то обязательно стоит подойти к Могиле Неизвестного солдата. К Вечному огню можно возложить цветы и почтить память героев.

Поклонникам творчества Пушкина, литературоведам и учителям стоит обязательно заглянуть в государственный музей А. С. Пушкина. Музей огромный и представляет собой целый комплекс, который посетить стоит.

Залы размещены таким образом, что посетители смогут окунуться в биографию поэта и познакомиться с его жизнью поближе. Есть даже залы, которые посвящены отдельным произведениям.