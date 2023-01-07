 

Петросян заявил о нормальной реакции на введение Зеленским против него санкции

07.01.2023, 22:13, Новости дня
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Введение персональных санкций Украины на десять лет против российского артиста эстрады Евгения Петросяна не вызвало у него бурных эмоций. Об этом рассказал сам юморист.

По словам Петросяна, реакция у него на эту новость была обычная, пишет Lenta.Ru.

В то же время юморист и народный артист РФ Владимир Винокур бурно отреагировал на новость и не поверил решению своего бывшего коллеги ввести против него санкции. «Вы что, серьезно со мной разговариваете? Я как раз после концерта и еще не готов к таким жутким, плоским шуткам. Даже обсуждать это не хочу», – сообщил народный артист, передает ФАН.

На известие о санкциях также отреагировал и российский саксофонист Игорь Бутман. «Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в «Миротворце». По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет», – сказал он.

Российский актер Виктор Сухоруков признался, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список. Сухоруков предположил, что президент Украины Владимир Зеленский завидует его славе, таланту, его счастливой жизни, и его стране. «Тут ничего больше сказать не могу. Я даже не понимаю этой темы. Ну, подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел», – отметил артист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении артиста Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Пелагеи, Стаса Пьехи, Аниты Цой, Михаила Шуфутинского и еще 111 человек. Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и тренер петербургского «Зенита», бывший капитан футбольной Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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