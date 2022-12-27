Итоговая пресс-конференция главы и новые светофоры ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Итоговая пресс-конференция главы и новые светофоры

27.12.2022, 15:59, Новости
Теги: , , ,

26 декабря глава города провел итоговую пресс-конференцию, рассказал журналистам городских СМИ о результатах работы и планах на будущее.

Кроме большого объема проведенного благоустройства Дмитрий Рудаков отметил переход под контроль города котельных и тепловых сетей Рыбинской генерации и победу в конкурсе Минстроя.

2022 год запомнится рыбинцам большим объемом работ по благоустройству: отремонтировано более 40 дворов, 12 проездов к объектам соцсферы, 12 тротуаров, в числе которых ключевые – по улицам Фурманова, Ворошилова, Зои Космодемьянской.

– Результаты этого года серьезные. И мы постарались так спланировать работу, чтобы жители каждого микрорайона почувствовали улучшения рядом со своим домом. И далее будем придерживаться такого принципа справедливости, – подчеркнул глава города Рыбинска.

Глава города подчеркнул, что в следующем году средства местного бюджета будут направлены на благоустройство микрорайонов.

Бесспорным достижением Рыбинска Дмитрий Рудаков назвал победу в конкурсе Министерства строительства. Документы на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды готовили в рекордно короткие сроки. Заявка Рыбинска – это пять томов материалов плюс планшетная информация. В итоге город получит 106 млн рублей на благоустройство общественной территории в границах улицы Бульварной, набережной реки Черемухи, сквера у Спасо-Преображенского собора.

– На федеральные деньги приведем территорию в порядок, наполним новыми объектами и смыслами, чтобы она стала еще одним местом притяжения и отдыха горожан. В свое время начинал заниматься восстановлением исторического центра, с удовольствие продолжу эту работу, – сказал Дмитрий Рудаков.

100% уставного капитала «Рыбинской генерации» теперь принадлежат муниципальному предприятию ДЭС. Сделка прошла за номинальные 70 тысяч рублей.

– Вернули котельные и теплосети в собственность города. Сделали это из-за огромного числа жалоб жителей на работу «Рыбинской генерации». Было видно, что концессионер не справляется с объемами, инвестиционная программа слабая, есть большие проблемы с открытыми месяцами раскопками, – пояснил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Сделка дает городу законные основания для самостоятельных решений по восстановлению системы теплоснабжения. Тепловое хозяйство Рыбинска имеет высокий уровень износа, поэтому работы предстоит много и не на один год.

– Будем ремонтировать сети, вкладывая в это бюджетные средства, заходя в инфраструктурные кредиты, во всевозможные программы. У концессионера таких возможностей нет, – подчеркнул глава Рыбинска. – Мы пойдем по двум направлениям. В этом году мы начали выполнять ремонтные работы даже в зимний период, убедились, что это возможно, и по форматированию работы диспетчерской службы, чтобы люди имели точную и достоверную информацию.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска, в городе организуют более 20 новых «умных» перекрёстков.

Мероприятия по модернизации светофорных объектов в городе проходит в рамках подготовки к ремонту моста через Волгу, который начнётся весной 2023 года.

Работы по модернизации и реконструкции светофорных объектов в Рыбинске ведёт компания «СпецДорПроект». К 30 января 2023 года специалистам организации предстоит настроить транспортные потоки города, чтобы при ремонте Волжского моста, рыбинцы не испытывали проблем с передвижением.

— Практически по всему объездному маршруту, которым будут пользоваться рыбинские автомобилисты, организуем «умные» перекрёстки при помощи светофоров с адаптивным управлением. Это более 26 объектов, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

Сейчас работы ведутся на перекрёстках на проспекте Ленина, на пересечении Переборского тракта с улицами Бабушкина и Гражданской, а также в Переборах.

Реконструкция моста через Волгу в Рыбинске начнётся весной 2023 года. На время строительных работ движение по нему полностью перекрываться не будет. Проектом предусмотрена организация реверсивного движения, чтобы сохранить трафик.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Режим работы общественного транспорта в Рыбинске 31 декабря 2022 и 1 января 2023 года

24.12 / Концессию нагреют снегом

22.12 / О «Бурлаке» замолвите слово

21.12 / В день НаШествия в Рыбинске частично ограничат движение транспорта

20.12 / Новости администрации Рыбинска

15.12 / Спасибо, Михаил Яковлевич!

12.12 / В Рыбинске устраняют последствия первого большого снегопада

10.12 / На что уходят наши деньги?

07.12 / АО «ГК «ЕКС» решают ответственные задачи: группа компаний «ЕКС» возводит объекты по всей стране

01.12 / Администрация Рыбинска расторгает контракт с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Кирова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика