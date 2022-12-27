Итоговая пресс-конференция главы и новые светофоры

26 декабря глава города провел итоговую пресс-конференцию, рассказал журналистам городских СМИ о результатах работы и планах на будущее.

Кроме большого объема проведенного благоустройства Дмитрий Рудаков отметил переход под контроль города котельных и тепловых сетей Рыбинской генерации и победу в конкурсе Минстроя.

2022 год запомнится рыбинцам большим объемом работ по благоустройству: отремонтировано более 40 дворов, 12 проездов к объектам соцсферы, 12 тротуаров, в числе которых ключевые – по улицам Фурманова, Ворошилова, Зои Космодемьянской.

– Результаты этого года серьезные. И мы постарались так спланировать работу, чтобы жители каждого микрорайона почувствовали улучшения рядом со своим домом. И далее будем придерживаться такого принципа справедливости, – подчеркнул глава города Рыбинска.

Глава города подчеркнул, что в следующем году средства местного бюджета будут направлены на благоустройство микрорайонов.

Бесспорным достижением Рыбинска Дмитрий Рудаков назвал победу в конкурсе Министерства строительства. Документы на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды готовили в рекордно короткие сроки. Заявка Рыбинска – это пять томов материалов плюс планшетная информация. В итоге город получит 106 млн рублей на благоустройство общественной территории в границах улицы Бульварной, набережной реки Черемухи, сквера у Спасо-Преображенского собора.

– На федеральные деньги приведем территорию в порядок, наполним новыми объектами и смыслами, чтобы она стала еще одним местом притяжения и отдыха горожан. В свое время начинал заниматься восстановлением исторического центра, с удовольствие продолжу эту работу, – сказал Дмитрий Рудаков.

100% уставного капитала «Рыбинской генерации» теперь принадлежат муниципальному предприятию ДЭС . Сделка прошла за номинальные 70 тысяч рублей.

– Вернули котельные и теплосети в собственность города. Сделали это из-за огромного числа жалоб жителей на работу «Рыбинской генерации». Было видно, что концессионер не справляется с объемами, инвестиционная программа слабая, есть большие проблемы с открытыми месяцами раскопками, – пояснил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Сделка дает городу законные основания для самостоятельных решений по восстановлению системы теплоснабжения. Тепловое хозяйство Рыбинска имеет высокий уровень износа, поэтому работы предстоит много и не на один год.

– Будем ремонтировать сети, вкладывая в это бюджетные средства, заходя в инфраструктурные кредиты, во всевозможные программы. У концессионера таких возможностей нет, – подчеркнул глава Рыбинска. – Мы пойдем по двум направлениям. В этом году мы начали выполнять ремонтные работы даже в зимний период, убедились, что это возможно, и по форматированию работы диспетчерской службы, чтобы люди имели точную и достоверную информацию.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска, в городе организуют более 20 новых «умных» перекрёстков.

Мероприятия по модернизации светофорных объектов в городе проходит в рамках подготовки к ремонту моста через Волгу, который начнётся весной 2023 года.

Работы по модернизации и реконструкции светофорных объектов в Рыбинске ведёт компания «СпецДорПроект». К 30 января 2023 года специалистам организации предстоит настроить транспортные потоки города, чтобы при ремонте Волжского моста, рыбинцы не испытывали проблем с передвижением.

— Практически по всему объездному маршруту, которым будут пользоваться рыбинские автомобилисты, организуем «умные» перекрёстки при помощи светофоров с адаптивным управлением. Это более 26 объектов, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

Сейчас работы ведутся на перекрёстках на проспекте Ленина, на пересечении Переборского тракта с улицами Бабушкина и Гражданской, а также в Переборах.

Реконструкция моста через Волгу в Рыбинске начнётся весной 2023 года. На время строительных работ движение по нему полностью перекрываться не будет. Проектом предусмотрена организация реверсивного движения, чтобы сохранить трафик.