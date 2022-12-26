Вниманию родителей, имеющих на иждивении детей-инвалидов

До 30 декабря департамент по социальной поддержке населения производит выдачу новогодних подарков для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Получить подарки можно по адресу: гор. Рыбинск, ул. Крестовая, 139, каб. 303 (3 этаж).

Выдача подарков производится во вторник, среду и пятницу с 9:00 до 12:00, в четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Для получения новогоднего подарка при себе иметь:

– паспорт родителя (законного представителя),

– справку МСЭК об установлении ребенку инвалидности.

Справки по телефонам отдела по вопросам семейной политики: +7 (4855) 28-29-23, 28-29-24.

Департамент по социальной поддержке населения