Вниманию родителей, имеющих на иждивении детей-инвалидов
26.12.2022, 11:42, Объявления
Теги: Праздник
До 30 декабря департамент по социальной поддержке населения производит выдачу новогодних подарков для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
Получить подарки можно по адресу: гор. Рыбинск, ул. Крестовая, 139, каб. 303 (3 этаж).
Выдача подарков производится во вторник, среду и пятницу с 9:00 до 12:00, в четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Для получения новогоднего подарка при себе иметь:
– паспорт родителя (законного представителя),
– справку МСЭК об установлении ребенку инвалидности.
Справки по телефонам отдела по вопросам семейной политики: +7 (4855) 28-29-23, 28-29-24.
Департамент по социальной поддержке населения
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