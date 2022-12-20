Новости администрации Рыбинска

В Рыбинске готовится к открытию детский сад на улице Новосёлов

Первых воспитанников дошкольное учреждение планирует встретить сразу после новогодних каникул — 9 января. В январе в детский сад пойдут первые 80 детей. Проектная мощность дошкольного учреждения рассчитана на 240 воспитанников.

Новый детский сад № 20 в Прибрежном носит название «Маленькая страна». Выбирал название для дошкольного учреждения педагогический коллектив.

— Название говорит само за себя. В нашем саду дети будут чувствовать себя комфортно. Здесь всё создано для них — просторные спортивный и музыкальные залы, изостудия, интерьеры помещений оформлены в приятной цветовой гамме, новая мебель, игрушки, текстиль. Очень ждём малышей, — рассказала заведующая детским садом № 20 Наталья Килинич.

В двухэтажном здании будут четыре группы для малышей от полутора до трех лет и восемь групп для тех, кто постарше. В здании предусмотрены медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, кабинеты логопеда и психолога, просторная колясочная, пост охраны.

На большой территории детского сада располагаются 12 прогулочных участков с верандами, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и небольшая спортивная площадка для дошкольников.

Детский сад на улице Новоселов построен по нацпроекту «Жилье и городская среда». Стоимость работ составила более 170 миллионов рублей.

Стартовала акция «Ёлка желаний»

Ёлку, украшенную конвертами с пожеланиями, установили в театре кукол. Участниками городской благотворительной акции стали семьи — члены ВОРДИ, воспитывающие особенных детей. Открыл благотворительную акцию глава города Дмитрий Рудаков.

Глава Рыбинска снял с ёлки первый конверт с письмом Тимофея, который загадал зажечь главную городскую елку 24 декабря вместе с Дедом Морозом из Великого Устюга.

Исполнить мечту особенного ребёнка может любой желающий. Для этого надо посетить театр кукол и выбрать один из конвертов на Ёлке желаний.

В микрорайоне Переборы состоялось оперативное совещание по ситуации с отоплением

Первый заместитель главы Иван Дубино встретился со специалистами Рыбинской генерации и представителями управляющих компаний, чтобы обсудить ситуацию с перебоями в отоплении в ряде многоквартирных домов и объектах соцсферы.

Местом проведения оперативного совещания был выбран культурно-досуговый комплекс. Сделано это было для того, чтобы участники встречи, от которых зависит обеспечение теплом домов и учреждений социальной сферы, на себе почувствовали, в каких некомфортных условиях приходится работать сотрудникам КДК. Здесь, как и в ряде домов в Переборах, — холодно.

По словам представителей Рыбинской генерации, проблемы с отоплением в Переборах вызваны разбалансировкой системы.

— Происходит это от того, что в нескольких десятках домах отсутствуют шайбы или конусы. Подобные нарушения мы фиксировали еще в период опрессовки. УК были выданы предписания на устранения, но многие их просто проигнорировали. А из-за отсутствия шайбирования нарушается гидравлика всего микрорайона, — сказал технический директор ООО «Рыбинская генерация» Алексей Тарасов.

Руководители управляющих компаний настаивают на том, что проблема в качестве теплоносителя, который подаётся Рыбинской генерацией.

— Коммуникации в Переборах оставляют желать лучшего. Не решить проблему установкой шайб, потому что они не гарантируют хорошую работу системы отопления дома. Проблема в том, какой теплоноситель доходит до потребителя. У нас в каждом доме по «умельцу», как вытаскивали эти шайбы, так и будут вытаскивать, если людям холодно, — прокомментировал генеральный директор ООО «УК «Комсервис» Виталий Демченко.

Точку в споре поставил первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино:

— Коллеги, вы можете спорить здесь до лета. Но проблему надо решать сейчас. Даю вам два дня, чтобы вы совместно вышли на первые 14 домов от котельной. Провели замеры параметров на входе и выходе из системы. Там, где будет наблюдаться перетоп, устанавливаете шайбы и дальше смотрите по всем Переборам, как меняется ситуация с отоплением.

В пятницу, 23 декабря, участники оперативного совещания вновь соберутся в том же составе, чтобы доложить о результатах совместной работы в Переборах.