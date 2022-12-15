«НаШествие» без шествия

В ближайшие выходные горожане отметят, что рыбинское НаШествие Дедов Морозов началось.

С 17 декабря стартуют тематические мероприятия, сообщили в администрации города. Кульминацией станет зажжение огней на главной городской елке Дедом Морозом из Великого Устюга 24 декабря.

В этом году праздник «НаШествие Дедов Морозов» сменил формат. Вместо традиционного шествия новогодних волшебников – локальные праздники в учреждениях культуры и на дворовых территориях.

Старт празднику даст «Новогодний пробег» 17 декабря. Соревнования начнутся в 9 часов у ДС «Полёт». Их отличительная особенность – спортсмены добавляют в экипировку атрибуты новогоднего праздника.

Также 17 декабря состоится благотворительный новогодний концерт «Дари добро» в здании железнодорожного вокзала. Выступят воспитанники и педагоги музыкальных школ города. Начало в 11 часов.

17 декабря детей и родителей ждут на мероприятиях у новогодней елки во дворе по адресу: ул. Карякинская, 90 в 13 часов и на площади Труда (микрорайон Волжский) в 16 часов.

20 декабря – праздник «Здравствуй, Новый год» пройдет в микрорайоне Копаево по адресу: ул. Гастелло, 5. Начало в 13 часов.

В Гагаринском микрорайоне (ул. Гагарина, 12 а) 21 декабря в 17:30.

До главного Дня НаШествия – 24 декабря Общественно-культурный центр проводит конкурс «Каждый папа Дед Мороз». Участники должны провести небольшое мероприятие для детей (своих детей и их друзей) в образе Деда Мороза, разместить презентацию на странице конкурса в ВК. Победители будут определены по итогам голосования. Награждение состоится 24 декабря в 16:20 на Красной площади у главной елки города.

Дед Мороз из Великого Устюга традиционно посетит Рыбинск в преддверии Нового года. Он посетит с поздравлениями праздники у новогодней елки в нескольких микрорайонах города: в ДК «Вымпел», КДК «Переборы», в Рыбинском кадетском корпусе, Дворец молодежи и на Красной площади.

24 декабря на Красной площади с 11 до 18 часов будет работать праздничная новогодняя ярмарка, тематические локации для фотографирования. В 16 часов – выступление духового оркестра, в 16:20 – прибытие главного Деда Мороза и поздравление, награждение победителей конкурса «Каждый папа Дед Мороз» и оригинальное выступление «Поющая елка».

Завершится день поздравлением от рыбинских автомобилистов жителям города – автофлешмобом. На площади у ДС «Полет» в 18 часов владельцы авто выстоят из своих машин елку.