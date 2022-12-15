Спасибо, Михаил Яковлевич!
15.12.2022, 11:35, Детали
Теги: Администрация, Бюджет, Выборы, Муниципальный совет, Общество, Политика, Рудаков
Чиновники администрации Рыбинска пояснили, что увеличение зарплаты Дмитрия Рудакова в три раза абсолютно законно.
В ходе заседания комиссии по бюджету муниципального совета Олег Леонтьев поинтересовался, почему расходы на главу города (функционирование высшего должностного лица) вырастут в 2023 году более чем в три раза и составят 376,4 тысячи рублей в месяц – 4,5 миллионов в год (123,4 тысячи в месяц или 1,48 миллиона в этом году).
– В 512-е постановление (губернатора Ярославской области Михаила Евраева) внесли изменения именно по содержанию главы муниципального образования, – пояснила Надежда Петухова, директор департамента финансов администрации города.
Депутат предположил, что это связано с увеличением максимальной премии — с 2 до 5 раз.
– Но если я правильно понимаю, там сказано — до пяти. Почему мы закладываем сразу максимальное, не рассматривая другую сумму? – поинтересовался Олег Леонтьев.
– Мы закладывали по данным администрации, они расчёт производили, – пояснила докладчица.
Депутат напомнил, что подобные изменения можно принимать только после того, как будут внесены изменения в порядок оплаты труда рыбинских чиновников.
– Не бежим ли мы впереди паровоза? – спросил депутат.
– У нас декабрь месяц ещё не закончился. Надеюсь администрация ещё внесёт изменения в положение об оплате труда, – ответила Надежда Петухова.
Таким образом, со следующего года «чистая» зарплата главы города составит порядка 280 тысяч рублей, т. е. в 7 раз выше официальной среднемесячной начисленной заработной плате в городе (по полному кругу рыбинских предприятий и организаций).
Напомним, почти сразу после Дмитрий Рудаков приобрёл трёхэтажный коттедж в пос. Якуники по ул. Новая, кадастровой стоимостью 7,36 млн рублей, площадью 331 кв. метра (скан свидетельства о переходе права собственности имеется). Судя по выписке, дом новый – 2020 года постройки. Рыночная стоимость аналогичных домов в посёлке – порядка 20 миллионов.
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