Туры на Камчатку: стоит ли ехать?

Камчатка – уникальное место. И если хочется провести свой отпуск как-то необычно, то стоит отправиться в путешествие на Камчатку. Это место действительно заслуживает внимания, потому что больше негде не встретишь такое количество вулканов и гейзеров, термальных источников и красивых долин, а также необычных животных. Даже искушенный турист обязательно остается доволен, потому что туры на Камчатку https://enjoykamchatka.ru/blog/tury-na-kamchatku-chto-vybrat/ позволяют погрузиться в атмосферу и колорит местности с головой.

Совершенно не имеет значения, в какое время года человек отправится в путешествие. В любом случае он найдет что посмотреть и проведет свой отпуск отлично. Чтобы в процессе путешествия не возникло проблем и все прошло отлично, стоит все спланировать.

Достопримечательности Камчатки: на какие стоит взглянуть обязательно?

Не стоит думать, что на Камчатку туристы приезжают только для того, чтобы увидеть необычных животных и птиц. В этой местности огромное количество природных достопримечательностей, которые действительно заслуживают внимание.

Любители активного отдыха не будут сидеть без дела. Они быстро найдут себе развлечение по душе и их путешествие будет наполнено приятными впечатлениями. Те, кто уже побывал на Камчатке, обязательно захотят вернуться, потому что это место наполнено какой-то необычной силой, которая заряжает и дает возможность расслабиться.

Мы не будем перечислять все достопримечательности края и выделим основные. К ним можно отнести:

Долина гейзеров

Камчатская Долина гейзеров – это настоящая природная достопримечательность. Гейзеры есть во многих странах, то только тут их столько, что местность, где они разбросаны, считается самой большой.

Несмотря на то, что про эту долину гейзеров знают все, добраться до нее проблематично. К тому же, придется получить специальное разрешение и арендовать вертолет.

Курильское озеро

Если хочется понаблюдать за медвежьей рыбалкой, то обязательно стоит отправиться на Курильское озеро. Летом тут нереститься рыба и медведи приходят большими стаями, чтобы наесться вдоволь.

Мертвый лес

Наверное, это место считается одним из самых интересных и действительно заслуживает внимания. Лес большой и расположился около действующего вулкана. Земля выжжена и несмотря на это, тут произрастают растения.

Плоский Толбачик – вулкан, который в последний раз извергался в 70-х годах прошлого века. В те далекие времена тут произрастал лиственный лес, который был очень красивым. Но лава и пепел уничтожили все живое. С тех пор лес так и стоит.

Лес чем-то похож на картинку из фильмов про марсиан. Туристы охотно сюда приезжают, чтобы сделать красивые фотографии и посмотреть на это чудо.