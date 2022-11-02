О мерах по защите населения Рыбинска

Защита населения – одна из первостепенных задач при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Важными факторами для её решения являются своевременное оповещение и наличие укрытий. Для обеспечения оперативного реагирования проводятся проверки работы системы оповещения, состояния защитных сооружений гражданской обороны и укрытий для населения.

В Рыбинске Управлением по делам ГОЧС проводятся ежемесячные проверки муниципальной системы оповещения населения. В период тренировки включаются системы оповещения – электрозвуковые сирены и громкоговорители, и подается предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации или ее угрозы

Если вы услышали продолжительные сигналы: завывание электросирен, гудков предприятий или транспортных средств, знайте, это предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Услышав предупредительный сигнал необходимо:

– немедленно включить радио, радиотрансляционные приемники и телевизоры для прослушивания экстренного сообщения;

– если электроэнергия отключена, попытайтесь использовать средства информации, использующие автономные источники питания и периодически для экономии электроэнергии включайте их для получения информации.

– дождаться поступления информации от местных органов власти, Управления по делам ГОЧС;

– внимательно прослушать экстренное сообщение и речевую информацию о сложившейся обстановке и порядке действий в сложившихся условиях.

Защита населения

На территории города Рыбинска находится 91 защитное сооружение гражданской обороны общей вместимостью на 39 280 человек. Они предназначены для укрытия наибольшей рабочей смены предприятий, которые продолжат работать в военное время.

Для защиты населения будут задействованы укрытия: заглубленные помещения, подвалы. Таких объектов 196, расчётная вместимость — 210 000 тысяч человек.

В настоящее время проводится дополнительная комплексная инвентаризация подвалов с определением возможности укрытия населения.

Информацию о местонахождении ближайших укрытий для населения можно получить от обслуживающей управляющей компании или в МКУ «УГОЧС» г. Рыбинска по адресу: ул. Ак. Губкина, 28 или по телефону: +7 (910)-662-30-92.

При возникновении нестандартных ситуаций обращайтесь по телефонам:

· 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области: 01, с сот.101.

· Полиция: 02, с сот. 102.

· Дежурный ЕДДС г. Рыбинска: +7(4855) 29-51-12.

· Дежурный ЕДДС Рыбинского муниципального района: +7(4855) 28-01-91.

· Для вызова экстренных служб со всех сотовых: 112.

· Скорая медицинская помощь: 03, с сот. 003 или 103.

Пресс-служба администрации города Рыбинска