Снег, патриотизм и автобус на кладбище

В Рыбинске коммунальные службы устраняют последствия ночного снегопада

Фактическое начало зимней уборки города практически совпало с плановой датой – 1 ноября. Накануне, в ночь на 31 октября дорожники перешли на зимний режим. Ночью и утром н улицах города работали 14 единиц дорожной техники.

За ночь в Рыбинске, по оценке специалистов, выпало порядка 15 сантиметров осадков. Коммунальные службы начали противогололедную обработку улично-дорожной сети в период снегопада. На автодорогах было задействовано 14 специализированных машин. Утром началась работа по уборке пешеходных зон, остановок общественного транспорта и тротуаров от снега.

— Ночью в городе на свои маршруты вышли семь машин ДЭС и семь единиц специализированной техники подрядчиков. На ручной и механизированной уборке от снега в утренние часы было задействовано более ста человек. Для обработки дорог было использовано порядка ста тонн пескосоляной смеси, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

Дорожные службы просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создавать дополнительных сложностей на улицах города.

Синоптики предупреждают водителей — ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В Рыбинске проходит юбилейный военно-патриотический слет

С 28 октября в течение пяти дней Рыбинск принимает участников военно-патриотического слета «Юность. Отвага. Спорт». ХХ юбилейный слет собрал десять команд из разных городов страны.

В этом году Ярославской региональной военно-патриотической детско-молодежной общественной организации «Центр «Патриот» исполнилось 30 лет. Слет, инициатором создания которого стали рыбинские патриоты, тоже юбилейный — двадцатый. Не самый масштабный по количеству участников за историю проведения мероприятия, всего 10 команд, но с очень интересной географией. Команды-участницы приехали из Санкт-Петербурга, Тюмени, Иванова, Костромы, Архангельска.

В течение пяти дней ребята состязаются в 43 видах конкурсов и соревнований. Самый масштабный из них – марш-бросок на 12 километров с 23 рубежами, найти которые предстоит по координатам.

— Именно сейчас больше внимания нужно обращать на допризывную подготовку молодежи. Об этом говорят события, которые коснулись всех нас. Наша задача — готовить наших воспитанников, чтобы они могли защитить свою семью, свою землю и наш родной Рыбинск, —сказала председатель совет Ярославской региональной военно-патриотической детско-молодежной общественной организации «Центр «Патриот» Марина Макарова.

Закрытие ХХ слета «Юность. Отвага. Спорт», объявление и награждение победителей состоится 1 ноября во Дворце молодежи. Начало в 12:30.

До кладбища в Глушицах запустят автобус

В Рыбинске решен вопрос транспортной доступности для горожан для посещения кладбища в Глушицах. По воскресным дням будет организован рейсовый автобус. Первый — 6 ноября.

— Это временная мера. Выполняться рейсы будут пока до 7 января 2023 года. За это время проработаем с областным департаментом опрос о продлении маршрутов существующих межмуниципальных рейсов, — рассказал начальник отдела транспорта и связи департамента ЖКХ, транспорта и связи Андрей Баранов.

Автобус до кладбища будет совершать один рейс по воскресеньям. Отправление от ж/д вокзала в 10:30, посадка пассажиров с остановочного павильона со стороны Рыбинского театра кукол. Отправление от кладбища в 12:00. Стоимость проезда 26 рублей с предоставлением льгот. До кладбища автобус будет следовать без промежуточных остановок.