Ритуальные услуги в Ярославле

Ритуальные услуги – все виды услуг, связанные с похоронами человека после его кончины.

Где заказать ритуальные услуги?

Заказать ритуальные услуги по ценам ниже, чем в других компаниях, можно в Похоронном доме «Кедр».

Ритуальное агентство «Кедр» предлагает полный комплекс ритуальных услуг:

подготовка, оформление всех необходимых документов, связанных с погребением;

ритуальный агент приезжает на дом по вызову, чтобы обсудить важнейшие организационные вопросы проведения погребения;

транспортировка умершего человека в морг, крематорий или холодильную камеру;

организация и проведение похорон, можно выбрать пакет услуг социальный, стандарт или престиж;

транспортировка, встреча, отправление и оформление груза 200;

ритуальная транспортировка (морг – кладбище – крематорий);

организация похоронного оркестра;

проведение поминальной трапезы;

оказываем помощь в подборе памятников и крестов на надгробие;

услуги по уходу за могилой умершего;

работы по дезинфекции помещений после кончины человека.

Какая стоимость похоронных услуг?

Итоговая стоимость похоронных услуг может существенно различаться. Она зависит от цены выбранных ритуальных принадлежностей, услуг автотранспорта, места проведения панехиды. Ритуальное агентство «Кедр» оказывает услуги населению и организует похороны для людей с различным достатком.

Мы предлагаем социальный пакет, включающий все необходимое для экономных и достойных похорон – гроб, услуги морга, катафалк, доставка ритуальных принадлежностей. Цена – от 20000 руб.

Стандартный пакет услуг включает традиционные похороны с похоронным комплектом, гробом, крестом, катафалком.

Цена – от 30500 руб.

Престиж пакет. Похороны, подчеркивающие высокий статус умершего. Гроб лакированный, высококачественные ритуальные принадлежности, кактафалк, панехида в шикарном траурном зале.

Цена – от 50 000 руб.

VIP пакет услуг. Похороны организовываются по индивидуальному сценарию. Это может быть гроб с двумя крышками, ритуальные принадлежности премиального класса.

Ритуальное агентство «Кедр» предлагает оплатить услуги в рассрочку. Мы всегда входим в положение людей, потерявших близкого человека, и организуем похороны без первоначального взноса.

Похороны «под ключ»

Мы предлагаем комплекс услуг «под ключ», включающий несколько этапов. Ведение переговоров с похоронным агентом для уточнения деталей. Перевозка тела покойного для подготовки к погребению. Оформление всех необходимых бумаг. При желании можно организовать зал для прощания. Перевозка умершего на подготовленное для похорон место. Предоставление персонала для транспортировки. Траурное сопровождение (венки, цветы, декорирование по запросу клиента). Погребение умершего после церемонии.

Если умерший человек был приверженцем какой-либо религии, то сотрудники похоронного агентства «Кедр» могут заказать для него отпевание в церкви и подобного рода услуги. Если родственники умершего пожелают, то могут включить в комплекс «под ключ» и стандартную организацию поминок.

Выбирая между кремацией и захоронением, учитывайте вероисповедание умершего.

Мы готовы взять на себя все ритуальные процессы, чтобы избавить вас от лишних нервов и потери сил и времени.