Ремонт улицы Радищева, субботник и осенние каникулы

В Рыбинске приступили к ремонту улицы Радищева

Работы на участке протяженностью 220 метров от улицы Пушкина до улицы Луначарского проводит ОАО «РУМСР».

Капитальный ремонт улицы Радищева ведётся на средства Дорожного фонда. Для этих целей было выделено более 13 млн рублей. Сейчас подрядчик уже сформировал новый тротуар по левой стороне дороги. Идёт установка бордюрного камня.

После ремонта ширина проезжей части составит 10,5 метров, тротуаров — 3 и 2,5 метра. Будут организованы парковочные места.

— Изначально улица была спроектирована с большим заужением. Ширина проезжей части составляла всего семь метров. Посчитали, что это недопустимо для дублера магистрали на улице Герцена. Такое решение создало бы проблемы и для пешеходов, и для автомобилистов. Проект был пересмотрен, из него исключили велосипедную дорожку, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

Закончить капитальный ремонт улицы Радищева подрядчик должен до 15 ноября.

Всего на средства Дорожного фонда в этом году в Рыбинске будут приведены в порядок пять участков автодорог. Более 35 миллионов рублей направлены на капитальный ремонт участка дороги по улице Луговой от улицы Ухтомского до улицы Орджоникидзе, улицы Орджоникидзе от улицы Луговой до Ярославского тракта, участка автомобильной дороги в районе деревни Вараксино, тротуара по улице Ошурковской от улицы Линейной до улицы Сысоевской.

За чистоту: волонтёры рыбинских молодёжных клубов провели субботник

В Рыбинске продолжается молодёжный проект по благоустройству. Каждый третий четверг месяца ребята из молодёжных клубов и волонтёрских движений проводят субботники в разных районах города. В сентябре участники проекта наводили чистоту на Стрелке, а накануне — на придомовой территории по улице 50 лет ВЛКСМ.

Зелёная зона во дворе домов № 40 и № 42 на улице 50 Лет ВЛКСМ считается придомовой территорией, но захламлена она оказалась не меньше, чем пустырь. Кроме уже «привычных» бутылок и различной упаковки из-под продуктов волонтёрам пришлось убирать двор от строительного мусора, досок и бытового хлама.

Кроме уборки придомовой территории от мусора ребята привели в порядок разросшийся кустарник. Часть веток срезали и переработали в опилки прямо на месте с помощью измельчителя.

— Надеюсь, что наш молодёжный проект по благоустройству побудит рыбинцев, если не присоединиться к нему, то хотя бы не мусорить. Рыбинск — очень красивый город, и в наших силах сделать его ещё более чистым и уютным, — сказал заместитель главы по молодёжной политике и развитию Михаил Погорелов.

Серия молодёжных субботников в Рыбинске продолжится. Следующий пройдёт в конце ноября.

Осенние каникулы для рыбинских школьников

Завершается первая учебная четверть у школьников. Осенние каникулы начнутся по графику с 28 октября до 7 ноября. Как отдохнуть в каникулы и провести время с пользой рассказали в департаменте образования.

В каникулы в Рыбинске будут работать все учреждения дополнительного образования. Посещение школьниками учреждений допобразования может быть как индивидуальным, так и коллективным – целым классом. Для ребят на выбор предложат интерактивные программы, связанные с краеведением и выбором будущей профессией. Информация о мероприятиях уже представлена на сайтах учреждений.

– Есть неделя, чтобы провести обсуждение в классах как провести время в каникулы, чтобы отдых был продуктивным. В каких-то школах такая инициатива исходит от родителей. В первую очередь это касается учеников начальной школы. Важно, чтобы они в каникулы не оставались без присмотра, – рассказала заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

Также в осенние каникулы организуют досуг для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они смогут посещать дневные лагеря на базе школ №3, 20, 26, 12 и 5.