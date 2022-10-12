Молчат ли музы, когда говорят пушки?

Так и не придя к однозначному ответу на этот вопрос, киноклуб «Современник» все-таки открывает 13 октября в ОКЦ свой 54-й сезон.

Когда-то, в эпоху великой депрессии 1920-30-х годов, Голливуд – на то он и фабрика грёз – старался отвлечь народ от реальных бедствий. Однако киноклубу не пристало уклоняться от острых тем.

Разумеется, игровое кино еще не отразило нынешний «домашний спор славян между собою». Потому для открытия нового сезона «Современник» выбрал «Новый порядок» мексиканца Мишеля Франко, по-своему адекватный сегодняшнему дню. Недаром его назвали самой реалистичной антиутопией года, будто бы собранной из новостных сводок со всего мира и нескольких эпизодов латиноамериканской истории. Фильм вышел в 2020-м, но за два года стал ещё актуальней.

В первых кадрах возникает крупноформатное абстрактное полотно художника О. Родригеса-Грэма, висящее на стене богатого особняка. Далее начинается роскошная свадьба представителей высшего класса в элитарном квартале Мехико, куда едва доносится гул нарастающего бунта… Впрочем, стоп! – не будем продолжать во избежание спойлера.

Несмотря на приз большого жюри в Венеции и приз зрительских симпатий в Сан-Себастьяне, фильм Nuevo orden («Новый порядок») вызвал противоречивые оценки публики и прессы. На родине автора даже обвиняли в «классовой ненависти» и расизме. В России мнения тоже разделились. «На тех, для кого кино – один из инструментов познания мира, – пишет критик Ксения Реутова, – «Новый порядок» наверняка произведет впечатление. Вы можете спорить с режиссером, можете злиться на него, можете с ним соглашаться. Любое из этих взаимодействий полезно».

Поскольку у нас нет возможности вступить в прямой диалог с создателем картины, мы попросили представить фильм Антона Долина, который будучи редактором авторитетного журнала «Искусство кино», опубликовал большую рецензию и интервью с Мишелем Франко (43-летний режиссер, сценарист, продюсер, монтажер, а в каких-то случаях еще актер и оператор, он снял около 20 полнометражных фильмов).

Разговор с кинообозревателем, выступавшим прежде на 1-м канале ТВ, пройдет в режиме видеоконференции. Начало в 18 часов.

Борис Крейн