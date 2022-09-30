«Алания» – «Шинник»: анонс матча 12-го тура Первой лиги ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Алания» – «Шинник»: анонс матча 12-го тура Первой лиги

30.09.2022, 17:06, Новости
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В субботу ярославский «Шинник» примет участие в 12-м туре Мелбет-Первой лиги. «Медведи» сыграют в Грозном против владикавказской «Алании».

Встреча стартует в 19:00, трансляцию поединка можно будет посмотреть в приложении Мелбет – спонсора лиги. Для этого необходимо скачать Мелбет и пройти регистрацию на мобильном устройстве.

После 11 туров «Алания» лидирует в турнирной таблице чемпионата. Красно-желтые набрали 22 очка, потерпев лишь одно поражение от «Волги» в седьмом туре. Лучшим бомбардиром команды является Артур Галоян. 23-летний полузащитник забил четыре мяча в 11 сыгранных встречах.

Коллектив Вадима Евсеева пока располагается во второй половине турнирной таблицы, на 11-й строчке. Черно-синие набрали 15 очков, одержав четыре победы. При это две из них были добыты в трех последних турах: «Шинник» минимально одолел на своем поле «Кубань» и «Рубин», а также сыграл вничью в гостевом матче с ульяновской «Волгой» (1:1).

Лучший бомбардир ярославцев, Илья Грузнов, также четыре раза поразил ворота оппонентов, однако ему на это понадобилось на три матча меньше, чем Галояну.

В сезоне-2020/21 команды дважды встречались между собой в рамках ФНЛ. Тогда матч во Владикавказе обернулся голевой ничьей (4:4), а встреча в Ярославле завершилась минимальной победой «барсов».

Поединок между «Аланией» и «Шинником» рассудит бригада арбитров во главе с 33-летним Евгением Булановым.




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