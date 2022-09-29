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В Рыбинске можно сдать на утилизацию неисправную технику и электронику

29.09.2022, 12:30, Объявления
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30 сентября жители Рыбинска могут сдать неисправную, отслужившую срок эксплуатации технику и электронику.

Утилизация проходит в рамках акции «Электросубботник». Пункт приема будет организован на парковке за Дворцом спорта «Полет». Часы приема – с 13:00 до 14:00.

Привезти (принести) на утилизацию можно некрупную бытовую технику, например, СВЧ-печь, пылесос; мелкую бытовую технику: фены, тостеры и прочее; ручной строительный инструмент; процессоры и мониторы.

Организатором акции выступает ООО «НЭК-Утилизация». Она также собирает и вывозит использованные батарейки и аккумуляторы. Отнести их можно в один торговых центров или магазинов, где установлены специальные контейнеры.

• ТЦ «Екатерининский пассаж», улица Ломоносова, дом № 2,
• ТЦ «Александрия», улица Крестовая, дом № 102,
• Магазин «Магнит», улица Приборостроителей, дом № 3а,
• Магазин «Магнит», улица Гагарина, дом № 25,
• Магазин «Магнит», улица Рокоссовского, дом № 6.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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