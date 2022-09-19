Соревнования в Дёмино, поездка в Бобруйск, ВУЗ и территории

Соревнования по летнему биатлону в Дёмино побили рекорд по количеству участников

С 14 по 20 сентября под Рыбинском проходит первенство России по летнему биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. В этом году соревнования побили рекорд по числу спортсменов.

В первенстве принимают участие 245 биатлонистов из 35 регионов России и Республики Беларусь.

Проведение соревнований рассчитано на три дня — 16, 17 и 19 сентября. В первый день соревнований в роллер-гонке победителем среди юношей стал Леонид Кульгускин из Алтайского края, среди девушек — Наталия Федченко, выступающая за Московскую область.

17 сентября в эстафете 3х3 лучший результат показала команда юношей из Тюменской области. У девушек победу одержала команда из Алтайского края.

Сегодня, 19 сентября, в заключительный соревновательный день биатлонисты будут состязаться в кросс-спринте. Первыми в 11:00 на дистанцию три километра выйдут девушки. В 14:00 будет дан старт гонки на четыре километра для юношей.

Следующие крупные состязания по биатлону пройдут в Дёмино с 17 по 23 января 2023 года. Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону одновременно будет принимать всероссийские соревнования среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров.

Делегация из Рыбинска с официальным визитом посетила Бобруйск

По приглашению белорусской стороны официальная делегация из Рыбинска под руководством Дмитрия Рудакова посетила город Бобруйск. Рыбинцы приняли участие в торжествах по случаю государственного праздника Белоруссии – Дня народного единства, посетили объекты экономики и социальной сферы города Бобруйска.

Во время визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Рыбинском и Бобруйском. Подписи под документом поставили глава Рыбинска Дмитрий Рудаков и Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. Документ предусматривает планы по сотрудничеству и развитию деловых отношений в разных сферах.

— У Бобруйска десяток городов-побратимов в Российской Федерации, но для нас важно обрести еще одного надежного и крепкого партнера, чтобы наладить тесные дружеские связи в социальной сфере и экономике. Думаю, сегодняшним соглашением мы открывает новый путь в наших взаимоотношениях и новые возможности. Для нас знаково, что именно в День народного единства мы обрели еще одного российского друга, — отметил Александр Студнев, Председатель Бобруйского горисполкома.

Члены делегации посетили предприятия Бобруйска и познакомились с инфраструктурой города. После посещения завода тракторных деталей и агрегатов Дмитрий Рудаков поделился своим видением делового сотрудничества.

— Для Рыбинска интересна продукция завода тракторных деталей и агрегатов. Небольшие тракторы удобны для городских улиц. Сейчас хорошая конъюнктура рынка, чтобы выгодно их приобретать для обеих сторон, — подчеркнул Дмитрий Рудаков, глава Рыбинска. — Вдохновило, что в городе есть свое коммунальное предприятие — завод крупнопанельного домостроения. Это, безусловно, делает жилье доступнее для людей. Будем серьезно думать по этому направлению, просчитаем рентабельность.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков высоко оценил уровень социальных объектов. В школе № 35 имени Павла Батова при проектировании продумано все — от конструктивных особенностей до внешнего облика учебного заведения.

— Очень понравилась школа. Это великолепный по многим направлениям проект, очень интересный и достойный. Будем перенимать опыт. В Рыбинске сейчас идет работа по проектированию инфраструктуры похожего микрорайона — Прибрежного, в том числе и работа над проектом новой школы, — отметил Дмитрий Рудаков.

В планах двух городов также развивать сотрудничество в сфере спорта и культуры, организовать театральные гастроли, проводить спортивные турниры, товарищеские матчи по хоккею и футболу между молодежными сборными.

В Рыбинске обсуждают перспективы открытия гуманитарного вуза

Сегодня в администрации Рыбинска состоялась встреча директоров городских школ и руководителей учреждений среднего профессионального образования с проректором по стратегическому развитию и партнерству СПбГУ Анастасией Ярмош. Речь шла о программах взаимодействия и сотрудничества.

Идея привести в город гуманитарный вуз принадлежит главе Рыбинска Дмитрию Рудакову. Поиск потенциальных партнеров начался со старейшего учебного учреждения страны – Санкт-Петербургского государственного университета. Предложение о сотрудничестве в рамках государственной программы развития в Северной столице поддержали.

Два дня проректор университета Анастасия Ярмош проведет в Рыбинске, чтобы познакомиться с возможностями города и получить обратную связь от всех участников проекта – от руководителей школ и учреждений среднего профессионального образования до промышленных предприятий – какие формы взаимодействия и партнерства нужны городу и региону.

– Работа с регионом – это работа не с одним образовательным партнером, а системное содействие и соединение существующего потенциала Рыбинска с ресурсами ведущего вуза страны. Это могут быть совместные образовательные программы, мониторинги, экспертизы, стажировка студентов, развитие школьного образования и СПО, системная поддержка и помощь предприятиям региона, формирование кадрового резерва для производства, – рассказала Анастасия Ярмош, проректор по стратегическому развитию и партнерству СПбГУ.

В Рыбинске может быть открыт филиал или представительство СПбГУ. Есть возможность в сетевой форме реализовывать различные направления подготовки – бакалавриат и магистратура.

Сотрудничество позволит совместить компетенции, ресурсы и потенциал партнеров. Например, РГАТУ и СПбГУ могли бы запустить ряд сетевых образовательных программ, где базовой организацией выступил бы ключевой вуз города. Обучающиеся по таким программам смогли бы получить доступ к профессуре, исследованиям, инфраструктурной базе, цифровым решениям вуза, но продолжать обучение в своем регионе.

– Петербургский университет – один из сильнейших вузов страны. Это империя знаний, уникальные фонды, колоссальные возможности для студентов. В его стенах готовят психологов, врачей, историков, искусствоведов, специалистов многих других профессий. И что особенно ценно для нашего города – здесь, в институте педагогики СПбГУ, готовят учителей. Мы ведем речь о подготовке гуманитариев. В первую очередь, педагогов. Именно возможности получить гуманитарное образование, не уезжая из дома, так не хватает выпускникам рыбинских школ, – подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Важно, что начать сотрудничество можно уже сейчас. Например, сделать первые шаги по прохождению практики обучающихся отделений реставрации, архитектуры и археологии на базе СПбГУ, работа со школьниками ведущих преподавателей и экспертов вуза по математике, химии.

По итогам встреч в Рыбинске должна появиться проектировочная карта, которая определит рамки взаимодействия, и дорожная, которая отразит шаги по пути к поставленной цели. В среднем на организацию полноценной работы потребуется от года до двух лет.

В Рыбинске определили территорию для участия во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города»

Жители Рыбинска выбрали набережную реки Черёмуха и ул. Бульварная для участия в конкурсе Минстроя РФ. Как сообщалось ранее, города с количеством жителей до 200 тысяч человек получили право участвовать во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города» и Рыбинск поборется за грант в размере свыше 100 млн. рублей.

Администрация городского округа город Рыбинск приняла решение об участии во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города» 6 сентября и до 16 сентября проводился прием предложений от горожан о территориях, которые стоит подать на конкурс.

Предложения принимались в рамках электронного анкетирования. На заседании Общественной комиссии под председательством Первого заместителя Главы Дубино Иван Александрович 19 сентября подвели итоги приема предложений от населения об общественной территории, предлагаемой для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации «Исторические поселения и малые города».

На электронную почту и в письменных предложений от горожан не поступило. В электронной анкете было предложено два варианта территорий, которые выявлены в ходе предварительных градостроительных исследований и соответствуют критериям конкурса. Также у всех участников была возможность предложить свой вариант территории. Всего от горожан поступило 4083 предложения.

1) Улица Чкалова – 942 предложения (22,1%)

2) Набережная р. Черёмуха, ул. Бульварная и прилегающие территории – 3124 предложения (73,2%)

Графу «Свой вариант» выбрали 200 горожан (4,7%), но не уточнили какую именно. В графе анкеты о ценности выбранной территории горожане упоминали следующие территории, которые также требуют внимания и создания комфортной городской среды:

1. Петровский парк, усадьба Михалковых – 8 предложений.

2. Ул. Олега Кошевого – 1 предложение.

3. Березовая роща рядом с ТЦ Виконда – 1 предложение.

4. Парк на проспекте генерала Батова-место тренировок спортсменов из СШОР 4 – 1 предложение.

5. Бульвар 200-летия Рыбинска, 18 (пос. Волжский). Дорога к храму свт. Николая Чудотворца (со стороны энергетиков) – 2 предложения.

6. Казанский район со стрелкой – 4 предложения

7. Парк между ул. Свободы и Димитрова – 1 предложение.

8. Ул. Захарова прилегающая территория к Горького д. 1 – 1 предложение.

9. Ул. Ухтомского – 1 предложение.

10. “Скоморохова гора” – 1 предложение.

11. Устье р. Шексна. (поселок ГЭС) – 2 предложения

12. От Советской до Свободы – 1 предложение.

13. Ул. Радищева – 1 предложение.

14. Территория ДК “Вымпел” – 2 предложения.

15. Территория ул.50 лет ВЛКСМ – 1 предложение

16. Мехзавод Ул. Набережная Космонавтов – 1 предложение

17. Площадь Жукова – 2 предложения

18. Проспект Революции и прилегающая территория, район БАМ – 1 предложение.

19. ул. Труда, Запохомовский р-н – 1 предложение

Общественная комиссия приняла решение утвердить результаты приема предложений и подготовить проект по территории «Набережная р. Черёмуха, ул. Бульварная и прилегающие территории» для участия в конкурсе.

В ближайшее время начнется этап приема предложений и обсуждение с горожанами предлагаемых мероприятий и функций утвержденной общественной территории.

С итоговым протоколом заседания общественной комиссии можно ознакомиться по следующей ссылке: www.rybadm.ru/upload/departament/jkx/doc/2022/Prot_19.09.2022.pdf