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Новости Узбекистана

19.09.2022, 14:58, Рекомендуем
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Узбекистан – уникальная страна. С каждым годом все больше туристов выбирают это направление и приезжают сюда для того, чтобы увидеть местные достопримечательности, прогуляться по памятникам архитектуры, попробовать национальные блюда и просто отдохнуть душой.

Относительно недавно международное издательство Великобритании «Dorling Kindersley» выпустило путеводитель, который носит название «Езжайте лучше сюда». Стоит отметить, что издательство специализируется на выпуски туристических энциклопедий и путеводителей. Новый путеводитель показывает читателям интересные места на нашей планете.

В путеводителе есть статья, которая касается Узбекистана. Статья посвящена медресе Тилля-Кари. Это не просто памятник архитектуры, это религиозный памятник, который считается уникальным и охраняется ЮНЕСКО. Конечно, на территории Узбекистана это не единственная достопримечательность.

Медресе Тилля-Кари расположена на площади Регистан. Автор статьи положительно отзывается об Узбекистане, его архитектуре и памятникам, которые удалось сохранить. По словам автора публикации медресе Тилля-Кари – уникальное строение, которое можно сравнить с Собором Святого Петра, который находится в Ватикане и ежедневно его посещают сотни туристов.

Но если обратить внимание на роскошь медресе, то описать ее несколькими словами вряд ли получится. Собор Святого Петра уступает не только во внутреннем, но и во внешнем убранстве. Медресе притягивает внимание не только уникальной архитектурой, но и богатством, которое удалось сохранить.

На сайте tafsilar.info можно найти самые последние и актуальные новости Узбекистана и Ташкента. Тут можно найти самые свежие и объективные новости, которые собраны нашими журналистами со всего Узбекистана.

Но вернемся к публикации британских специалистов. Они рассказывают читателям про уникальность Тилля-Кари. Медресе была построена еще в 17-м веке. За годы существования с ней произошло много всего интересного. Были моменты, когда ее удалось чудом спасти.

Историки считают, что строительством занимался военачальник Альчин Бахадур. Журналистам удалось собрать материал, который можно считать на 100% уникальным.

Стоит войти внутрь, как становится понятно, что тут все создавалось с учетом того времени и стиля. Оформление и интерьер заслуживают отдельного внимания. Несмотря на то, что прошло много времени с тех пор, интерьер привлекает внимание многих туристов, а также фотографов. Ежегодно сюда приезжает тысячи туристов со всего мира и если удалось побывать тут, то обязательно захочется вернуться.




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