В Рыбинске продолжается формирование комплексного плана развития

В Рыбинске продолжается обсуждение предложений в Комплексный план развития города.

7 сентября в администрации проходит серия экспертных стратегических сессий. Участники – представители департаментов, управлений администрации, общественности, предприятий, предпринимательства.

Масштабная стратегическая сессия состоялась в Рыбинске в начале августа, в ней приняли участие порядка 80 активных рыбинцев, общественников, представляющих самые разные направления жизни города. По итогам были доработаны и сформированы 36 предложений, десять из которых вошли в перспективный план развития Рыбинска. Сегодня – день работы экспертов.

– Пересматривая существующий план развития, я вижу, что планка по многим параметрам занижена. Задача экспертов – скорректировать пятилетнюю стратегию, сделав ее объективной и амбициозной, поставить большие, но реальные цели, – подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Всего в течение дня состоятся пять блок-сессий: коммунальное хозяйство, благоустройство, формирование и наполнение общественных территорий; развития социальной сферы – образования, спорта, культуры; экономики, потребительского рынка; безопасности; развития молодёжной политики и туризма. В экспертное сообщество каждого блока вошли люди, которые непосредственно задействованы в реализации плана: руководители коммунальных предприятий, работники спорта, культуры, образования, представители туристической отрасли, предприниматели.

Итогом двух сессий должен стать сбалансированный и реализуемый план развития Рыбинска.

Пресс-служба администрации города Рыбинска