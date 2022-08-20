«Ты записался добровольцем?»

200 тысяч рублей единовременной материальной помощи получит каждый, кто законтрактуется в «именное воинское подразделение» Ярославской области (артиллерийский дивизион имени маршала Советского Союза Федора Толбухина).

В соответствии с постановлением правительства региона от 16 августа 2022 года, право на единовременную материальную выплату из резервного фонда правительства региона «имеют лица, заключившие контракт о прохождении военной службы, направляемые военным комиссариатом Ярославской области в район проведения специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

Ранее сумма выплаты была меньше – всего 120 тысяч рублей (указ губернатора Михаила Евраева от 25 июля 2022 года).

Кроме того, как следует из постановления главы Рыбинска Дмитрия Рудакова № 3345 от 9 августа 2022 года, по итогам совещания у заместителя губернатора Андрея Колядина от 29 июля, в муниципальных образованиях образованы «оперативные штабы» по организации «агитационно-разъяснительные мероприятий о порядке поступления на военную службу по контракту, условиях (льготах) и мерах по материальному стимулированию и социальной поддержке военнослужащих данной категории вооруженных сил России».

По мнению военных аналитиков, российские региональные добровольческие подразделения вероятнее всего разместят в Херсоне и на юге Украины в составе 3-го армейского корпуса.

Напомним, ранее военный комиссариат по городу Рыбинску и Рыбинскому району сообщил об условиях прохождения службы в условиях «специальной военной операции» в Украине:

– денежное довольствие от 220 тысяч рублей;

– дополнительные выплаты в размере 8 тысяч рублей за каждые сутки ведения активных действий;

– выплаты за результативность;

– полное медицинское, страховое и вещевое обеспечение;

– льготная выслуга (1 за 3);

– 70% надбавка к должностному окладу при сдаче на «отлично» нормативов по физической подготовке;

– выдача удостоверения участника боевых действий.

Требования к кандидату:

– личное желание проходить службу в ВС РФ;

– ответственность и дисциплинированность;

– возраст до 60 лет;

– отсутствие неснятой и непогашенной судимости.

Приветствуется:

– наличие водительского удостоверения;

– спортивный разряд, навыки в военно-прикладных дисциплинах.

В случае гибели военнослужащего членам семьи выплачиваются:

– единовременная выплата в размере 13,4 млн рублей;

– ежемесячная денежная компенсация от 15-20 тысяч рублей (каждому члену семьи в равных долях).

В случае тяжелого ранения военнослужащему выплачивается страховая сумма в размере 3,2 млн рублей. В случае легкого ранения – 3,7 млн рублей.

Отметим, «специальная военная операция» началась почти полгода назад, утром 24 февраля 2022 года. Ряд российских СМИ вечером 25 февраля сообщили, что российская армия вошла в Киев и это произошло всего лишь на вторые сутки после начала «спецоперации», а днем 27 февраля – что российские войска прорвали оборону и вошли в Харьков.

25 марта Министерство обороны РФ заявило, что за время военных действий российские войска потеряли 1351 человека убитыми и 3825 ранеными. При этом потери Росгвардии, ОМОНа и полиции, скорее всего, считаются отдельно, так как они подчиняются МВД, а не МО России. Кроме того, здесь также не учтены потери отрядов ополчения из ДНР и ЛНР (ОРДЛО), формально выступающих как отдельная сторона конфликта.

После этого, официальных сводных данных о российских потерях не сообщалось.