Саженцы фундука: особенности и преимущества, где купить?

Фундук – это популярная в России садовая культура, которая стала все чаще встречаться на дачах и приусадебных территориях. Многие садовники желают приобрести такие саженцы по доступным ценам. На сайте https://dolina-sad.ru/catalog/plodovye-derevya/sazhentsy_funduka/ они представлены в широком ассортименте. Здесь вас ждут лучшие сорта от отечественных и иностранных производителей. Все они отлично адаптированы к российскому микроклимату. Ежегодно кустарник фундука будет радовать владельцев участка привлекательным видом и полезными плодами.

Польза фундука

Фундук – это древесный кустарник из рода лещины. Период его цветения приходится на весенний сезон. Каждый год он дарит вкусные и полезные плоды своим владельцам. Полезными свойствами фундука выступают:

содержание большого количества витаминов группы В;

отличная альтернатива мясу и рыбе;

лекарственное действие при сердечнососудистых заболеваниях;

укрепление иммунитета при регулярном употреблении;

восстановление клеток печени.

Нередко фундук используют в качестве профилактики онкологии. Также он останавливает инфекционные и гнилостные процессы, предотвращает развитие авитаминоза и депрессии. Полезны плоды такого растения и будущим мамам, кормящим женщинам.

Как выращивать?

Одним из главных достоинств фундука выступает его неприхотливость в выращивании и уходе. Такие культуры прекрасно развиваются в любой почве, но лучшей среди них все же является чернозем. Прекрасно, если грунтовые воды в таком случае залегают на расстоянии от 1-1,5 метров и дальше. Подойдут почвы серого дренированного, теплого суглинистого и супесчаного типа.

При посадке потребуется предварительно увлажнить грунт. Оптимальным периодом для этих целей станет начало октября или апрель-май. Желательно дополнительно внести удобрение, подвязать саженец к опоре, полить его и замульчировать компостом или хвоей. Сам же уход включает в себя регулярное рыхление, полив, обрезку и прополку.

Ассортимент

В компании «Долина Растений» вы сможете купить саженцы фундука любых сортов в розницу или оптом. Здесь вы получите приемлемые цены, прекрасное качество, быструю доставку и надежную защиту продукции при транспортировке. Каталог регулярно пополняется новинками от зарубежных и отечественных производителей. Тут есть краснолистные и зеленолистные растения с отличными характеристиками вкуса и аромата. При необходимости все интересующие детали вы можете уточнить у нашего менеджера.