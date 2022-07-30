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«Попробуй Рыбинск на вкус»

30.07.2022, 8:08, Новости
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Гастрофестиваль «Попробуй Рыбинск на вкус» станет одной из площадок празднования Дня города.

На площади Дерунова состоится презентация одноименного гастро-туристического проекта, флористический вернисаж, конкурс «Самая длинная бечева», розыгрыш призов. Не обойдется без вкусных рыбных блюд и традиционного пирога – гиганта.

— В день проведения праздника презентуем проект по развитию гастротуризма «Попробуй Рыбинск на вкус», пока в нем восемь предприятий общественного питания. 6 августа примем в состав участников новые городские предприятия, – рассказала Элина Абрамович, начальник отдела потребительского рынка и услуг.

Гастрономическая площадка будет работать с 10:00 до 16:00.

На площади будет «жаркая поляна» с мастер-классами по приготовлению блюд на мангалах. Здесь же сварят 200 – литровый котел ухи по-рыбински, рецепт которой пока не раскрывают организаторы. Рядом развернется вернисаж цветочных картин: цветы в сочетании с продуктами питания.

– Это будет эксперимент, проводим впервые. Думаю, что будет красиво, оригинально и зрелищно. Можно использовать как фотозону. Приглашаю всех горожан посмотреть на новую идею, – подчеркнула Элина Абрамович.

Горожан ждет розыгрыш призов от предприятий питания – участников проекта «Попробуй Рыбинск на вкус». Главное условие – быть в это время на площади, иметь специальный купон, которые сейчас распространяются в кафе и ресторанах, участвующих в проекте.

Ежегодно к Дню города предприятия общественного питания готовят огромный сладкий пирог. В этом году этой традиции исполнится шесть лет. Начинкой для пирога-гиганта станут три вида джема. Какое-то время пирог побудет в качестве экспоната, с которым можно сфотографироваться. Затем его разрежут и продадут за символическую плату, а вырученные средства, как и в прошлые годы, направят на благотворительные цели.

Также в рамках праздника на площади Дерунова разместят конкурсные работы «Самая длинная бечева» (заявки на конкурс еще принимаются в отделе потребительского рынка товаров и услуг). Горожане могут сделать ее из натуральной вяленой рыбы или в виде арт-объекта, где рыбки могут быть выполнены из картона, ткани, дерева и других материалов.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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