В Рыбинске состоится фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги»

Мероприятие пройдёт в День города, 6 августа. Стать бурлаком может любой желающий. Для участия необходимо собрать команду и подать заявку организаторам до конца месяца.

Полюбившиеся многим рыбинцам и гостям города традиционные состязания бурлаков начнутся 6 августа в 12 часов на берегу Волги возле Дворца спорта «Полёт». Здесь соберутся команды, которым предстоит протащить гружённый ял. Каждая артель перед испытанием заключит договор с купцом. Победителем станет та команда, которая преодолеет расстояние в 150 метров за самое короткое время.

Но организаторы фестиваля обещают, что без подарков не останется ни один участник. Каждого накормят ухой и мурцовкой по старинным традициям, напоят квасом.

Организаторами фестиваля-реконструкции «Бурлаки вдоль Волги» выступает Музей Советской эпохи посёлка ГЭС.

— Уже сейчас для участия в фестивале-реконструкции «Бурлаки вдоль Волги» зарегистрировались восемь команд. Это представители промышленных предприятий и спортивных организаций города. Если вы хотите принять участие, но у вас нет необходимого количества человек для создания артели, мы готовы объединить вас с другими желающими. Просто позвоните нам по телефону и оставьте заявку, — рассказала директор ДК «Волжский» Любовь Глухова.

Заявки от участников принимают до конца месяца по телефону +7 (4855) 27-10-30.

Пресс-служба администрации Рыбинска