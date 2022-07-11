Лучший рыболов, лучшая уха и яркие эмоции

В минувшие выходные Россия отметила День рыбака – праздник профессиональных рыбодобытчиков и рыболовов-любителей.

На пляжной территории бухты курорта «Ярославское взморье» праздник развернулся во всей красе. Рыбаки продемонстрировали свой опыт в соревнованиях по рыбной ловле, а повара-умельцы удивляли гостей праздника самой вкусной ухой.

День Рыбака впервые отметили в СССР в 1964 году в Мурманске, и праздник начали отмечать ежегодно во второе воскресенье июля. В это время завершается нерест рыбы, снимается запрет на ловлю. Праздник посвящен как всем работникам рыболовной отрасли, так и любителям рыбной ловли. По традиции, праздник прошел в Ярославской области – на территории парк-отеля «Бухта Коприно» (курорт «Ярославское взморье»).

На праздник съехались гости из Ярославля, Рыбинска, других городов Ярославской области, Москвы, Санкт-Петербурга. Среди участников были и туристы, путешествующие на теплоходах, которые прибыли в этот день к причалу парк-отеля «Бухта Коприно». Сотни гостей праздника смогли принять участие в разных активностях, понаблюдать за соревнованиями по рыбной ловле, а также вместе с жюри попробовать самые разные рецепты ухи, приготовленные участниками конкурса, и выбрать победителя.

Праздник мужественных и смелых

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Антон Петров передал поздравление всем участникам и гостям от главы ведомства Ильи Шестакова:

«В российской рыбной отрасли заняты тысячи тружеников. Увлечение рыбалкой объединяет миллионы, а любовь к рыбным деликатесам – десятки миллионов сограждан. Поэтому смело можно назвать наш праздник шире, чем профессиональным, – общенародным. Хочется обратиться к работникам рыбохозяйственного комплекса, который снабжает страну рыбной продукцией, обеспечивает продовольственную безопасность России. Рыбная отрасль всегда была стратегической, при этом – гибкой, быстро адаптирующейся к любым кризисам и вызовам. Рад отметить высокие результаты, которые демонстрирует рыбная промышленность на протяжении последних лет. 5 млн тонн – стабильная планка, и 2022 год не исключение, а, скорее, яркий показатель тех качеств, которым обладают рыбаки. Это преданность делу, смелость, стойкость, профессионализм. Водная стихия не терпит случайных людей. Здесь выручает только ответственность, командный дух и любовь к своему делу».

Представители Росрыболовства отметили и вклад тех, кто трудится на берегу, – это береговые промысловые бригады, переработчики, а также строители судов, производители судового оборудования.

«Сейчас на верфях нашей страны строится более 100 судов. Такому грандиозному обновлению флота может позавидовать любая прогрессивная рыбная держава», – заметил Антон Петров.

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза РФ Евгений Кац также отметил внимание руководства страны к рыболовной отрасли. «Ярославская земля – это и добыча рыбы, и выращивание рыбы, производство вкусной рыбной продукции, строительство флота. А День рыбака – это праздник работы, праздник отдыха и праздник единения с природой. Всем желаю хорошей рыбалки и хорошего настроения!» – добавил Евгений Кац.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Владимир Холодов, приветствуя гостей праздника, подчеркнул: «Рыбохозяйственный комплекс динамично развивается, цифры говорят об этом. В этом году лов и освоение рыбных биологических запасов увеличилось на 10 процентов, инвестиции за 3 года возрастут на 1,5 млрд рублей. Хотел бы пожелать, чтобы после такого мероприятия гастрономическая любовь к рыбной продукции только возросла, а всем участникам – победы, чтобы их блюдо и технология его приготовления стала основой для наших ресторанов».

«Ярославская область, расположившись на берегах главной водной артерии России – Волги, имеет целую сеть озер, самое крупное в европейской части рукотворное море», – заметил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий, приветствуя всех, кто решил «провести свое время в жемчужине Рыбинского водохранилища – бухте Коприно». Михаил Боровицкий поздравил всех, кто «избрал своей профессией мужественную и почетную профессию рыбака».

Торжественное поднятие флагов Ярославской области и курорта «Ярославское взморье» ознаменовало открытие праздника.

Ярко и весело

Прекрасная солнечная погода порадовала гостей праздника. И конечно, событие было насыщено самыми разными активностями. Зрители увидели конную выездку, а также шоу барабанщиков, поддержав выступавших аплодисментами. Детей развлекали аниматоры-клоуны в ярких костюмах. Можно было с наслаждением порисовать на асфальте – юные художники смогли поучаствовать в конкурсе детского рисунка, а их мамы и папы включились в работу различных мастер-классов. В конкурсе «НАШЕвидение» свои умения могли продемонстрировать все желающие: выбирали самого высокого гостя праздника, самого громкого крикуна и обладательницу самой длинной косы. Скучать гостям праздника не пришлось!

Местные мастера выставили свои работы – отдыхающие с удовольствием выбирали сувениры на память. Творчество ярославских художников, чьи картины можно было приобрести на празднике, тоже не оставило никого равнодушным. Можно было полюбоваться и искусством ремесленников и даже попробовать свои силы – например, в кузнечном деле.

Участников праздника порадовало и шоу парашютистов, а также выступление ховербордистов, летающих на струе воды. И конечно же, какой День рыбака без ярмарки! На празднике рыбаки-фермеры из разных уголков области приехали со своей самой вкусной продукцией.

Самые опытные рыбаки

В честь Дня рыбака на празднике прошла рыболовная олимпиада сразу в трех дисциплинах. Спортсмены-рыбаки ловили на поплавочную удочку, на втором участке – на донную удочку и на третьем – спиннингом с берега.

«Уловы не очень большие, место не очень подходящее для рыбалки, но опытные рыбаки даже здесь поймали рыбу! И самый большой улов – 8,5 кг за 3 часа на 1 удочку с одним крючком», – рассказал главный судья олимпиады Евгений Чубуткин. Большой кубок Рыболовной олимпиады завоевала команда города Ярославля.

«Вкусно, ароматно и по-настоящему!»

Конкурс ухи – уже традиционный для Дня рыбака – собрал более 10 команд участников. Казалось бы, одно яство – уха, одна философия, но сколько разнообразия! Ароматы плыли над полем, невозможно было отказаться взять пробу из каждого котелка. И каждый повар расхваливал свою уху на все лады.

«Мы сварили уху по-черному. В котелке – карп, карась, щука. Будем подавать ее как уху сборную с осетром, форелью с местной фермы и рыбинским судаком», – рассказал Андрей Лунгин, повар команды из Ярославля. А бульон из речной рыбы, поясняет автор рецепта, дает больший навар.

Андрей Соколов, повар команды Ярославского муниципального района, приготовил уху из леща, судака, щуки. «Со стопочкой водки и угольками!» – рекомендует повар.

А вот команда Первомайского муниципального района. Повар Михаил Кузьмин, представитель «Клевой команды», говорит, что приготовил уху «из топора» – но признается, что добавил туда судака и щуку, а еще овощи, конечно же.

«А у нас уха из нескольких сортов речной рыбы – и не только! – по праву хвалит свою вкусную уху повар Андрей Смирнов из поселка Волга, это команда Некоузского муниципального района. – У нас еще озерный голец, стерлядь, судачок и байкальский омуль. А еще я сегодня готовил копченую рыбку всю ночь, чтобы угостить гостей праздника».

«В ухе нашей – юшка на речном окуне, стерлядь и судак. Рецепт свой – уха у нас рыбацкая, с водочкой, с ольхой. Пробуйте!» – приглашает Мария Веселова, автор ухи от команды «Дачный клуб Коприно».

А вот на все лады звонко нахваливает свою уху повар команды «Переяславские ухари», Нина Инова, представитель Дома культуры администрации Переславля-Залесского: «Налим, линь, окунечки, лещ, плотвичка, карасики! А еще икра налима – тоже будет в ухе. И водочка, и головешечка. А еще у меня есть секрет: добавляю рассольчик оругечный!».

Жюри было трудно выбрать победителя – каждый рецепт удивил и порадовал вкусом. Но все же первое место по приготовлению ухи заняла команда Рыбинского муниципального района – Команда «Трактир господина Похлебкина», они же взяли и приз зрительских симпатий.

«Сегодня я испытал большое счастье, – поделился впечатлениями представитель жюри Григорий Мосин, телеведущий, автор кулинарных мастер-классов. – Мы попробовали более 10 видов ухи. Где-то – великолепный бульон, где-то вкуснейшая рыба, у кого-то фантастическая подача. Все вкусно, красиво, ароматно и по-настоящему!».

«Это был удивительный день! – делится впечатлениями семья Натальи и Алексея Лавреновых из Москвы. – Мы рады, что побывали на этом празднике. Дети в восторге, столько увлекательных занятий. А мы, конечно же, продегустировали все варианты ухи на конкурсе, это очень вкусно, некоторые рецепты записали, будем пробовать готовить дома. С праздником всех рыбаков!».

Григорий Мосин отметил, что каждый год День рыбака радует разнообразием и сюрпризами, и на этот праздник непременно стоит приезжать: «Я очень люблю Ярославль. Здесь невероятная природа, а Рыбинское взморье – лучше всякого моря! Воздух прекрасный, люди, сервис. Это недооцененный уголок прекрасного отдыха. Мне очень нравится сегодняшний праздник и его организация. Хочется, чтобы с каждым годом здесь было больше зрителей и участников. К тому же дороги отличные, здесь есть где остановиться. Я уверен, что в следующем году здесь будет еще интереснее!».