В Рыбинске отметят День семьи, любви и верности

8 июля по всей России будут отмечать День семьи, любви и верности.

С этого года праздник получил официальный статус. 28 июня президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. О том, какие в Рыбинске запланированы мероприятия, рассказали в управлении культуры.

Мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут на нескольких площадках.

8 июля в 17:30 городской сквер приглашает на праздничную программу и концерт.

9 июля праздничная программа «Любовь и верность – два крыла» пройдет в Волжском парке. Программа на балюстраде начнется в 14:00.

9 июля в детском парке в Переборах праздник «Ромашкин день», начало в 18:00.

9 июля отметить праздник приглашают жителей «Заволжья-1». Программа к Дню любви, семьи и верности пройдет на улице Стаханова (в районе домов № 15 и № 17). Проведение праздника запланировано с 11:00 до 15:00.

10 июля в 17:00 в парке «Молодежный» микрорайона Волжский праздник «Счастье быть вместе».

Пресс-служба администрации города Рыбинска