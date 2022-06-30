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День города Рыбинска отпразднуют 6 августа

30.06.2022, 7:37, Новости
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На протяжении нескольких дней датой проведения Дня города в Рыбинске становится первая суббота августа.

В настоящее время идет активная подготовка к крупному мероприятию. В этом году общегородской праздник будет посвящен теме культурного наследия России.

Традиционно в День города Рыбинска будут работать около 15 праздничных площадок, чтобы каждый из жителей и гостей города нашел себе мероприятие по возрасту и интересам.

– В проекте программы праздника планируется проведение фольклорного и джазового фестивалей, ярмарки прикладного творчества, фестиваля «Бурлаки вдоль Волги», камерного праздника в Карякинском саду, народной сцены на площади Дерунова. Обязательно обратимся к истории: Аллею Славы предоставим под тематически мероприятия, посвященные Рыбинску – городу трудовой доблести, – рассказала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

6 августа также состоится торжественнее мероприятие, на котором прозвучат поздравления в адрес горожан от первых лиц города и будут вручены муниципальные награды.

Впервые рыбинцам предложат принять участие в гастрономическом фестивале «Попробуй Рыбинск на вкус», участниками которого станут предприятия общественного питания и продовольственных товаров, предлагающие рыбинское меню и продукты.

Спортивная составляющая праздника на протяжении многих лет остается неизменной. День города начинает беговой полумарафон «Великий хлебный путь» в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу».

Свои программы к Дню города готовят Централизованная библиотечная система, драматический театр и театр кукол.

Завершит вечер праздничный фейерверк. Статус «Город трудовой доблести» предписывает рыбинцам обязательно салютовать трижды в год: на 1 мая – День труда и весны, 9 мая – День Победы и в День города.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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