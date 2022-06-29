В Рыбинске появились помощники по уходу

МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» начало применять новую социальную стационарозамещающую технологию – помощники по уходу для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Сотрудники помогают людям, у которых есть инвалидность или психическое расстройство в стадии ремиссии.

Помощники по уходу работают с жителями, оставшимися без помощи близких и родных. Сотрудники оказывают поддержку в восстановлении утраченных навыков при выполнении бытовых повседневных задач, помогают с восстановлением навыков самостоятельного проживания людей.

Главная задача – сохранить/продлить возможность проживания в домашних условиях, не допустить преждевременного попадания в дом-интернат при наличии реабилитационного потенциала.

Периодичность предоставления социальных услуг – до пяти раз в неделю.

Полный перечень услуг, предоставляемых помощником по уходу, включает в себя восемь социально-бытовых услуг:

1. Помощь в планировании, выборе и приобретении продовольственных и промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей.

2. Помощь в приготовлении пищи в случае болезни или плохого самочувствия получателя социальных услуг.

3. Помощь в выборе блюд, подготовке продуктов и приготовлении пищи из продуктов, приобретенных за счет средств получателя социальных услуг.

4. Помощь в расчете и осуществлении оплаты за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи.

5. Помощь в осуществлении сдачи за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, и в их обратной доставке.

6. Помощь в организации и осуществлении ухода за вещами, одеждой и обувью.

7. Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений.

8. Оказание помощи при выполнении получателем социальных услуг гигиенических и бытовых процедур.

Обстоятельства для признания граждан нуждающимися в услугах помощников по уходу:

— отсутствие у граждан, которые являются одиноко проживающими или не имеют родственников либо родственники которых не могут обеспечивать постоянный уход в силу своей нетрудоспособности, либо отдаленности проживания, либо занятости на постоянном месте работы, условий для реализации основных жизненных потребностей после завершения стационарного лечения в результате перенесенных хирургических операций, травм опорно-двигательного аппарата, заболеваний, связанных с нарушениями кровоснабжения;

— наличие у гражданина психических расстройств в стадии ремиссии и реабилитационного потенциала к самостоятельному проживанию или ранних старческих деменций, в целях сохранения пребывания в домашней, комфортной среде, сохранения (выработки) навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в повседневной жизнедеятельности.

Дополнительную информацию по услуге можно получить по телефонам: +7 (4855) 21-48-50, 21-09-15, 21-50-80. Или при личном обращении в МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: улица Братьев Орловых, 5.

Пресс-служба администрации Рыбинска