Экскурсии по городу Ереван

Армения – прекрасная, дружелюбная и красивая страна. Она может порадовать своих посетителей вкусными народными блюдами, хорошо выдержанным, ароматным коньяком. Также для туристов проводятся экскурсии из Еревана . Красивые виды способны удивить и поразить каждого посетителя Армении. Побывать в этой стране – огромное удовольствие.

Город Ереван отлично разместился по центру Араратской долины. Это место дарит много положительных эмоций, заставляет двигаться и быть счастливым. Если верить всевозможным фактам, то основателем этого города является Ной. Из-за потопа ковчег начал жизнь на самой вершине Арарата.

Удивительные места Еревана

Каждая экскурсия в стране Армении проходят через город, находящийся в центре горного хребта. Там есть множество загадочных мест, которые можно посетить. Каждый, кто сможет побывать в Ереване должен посетить эти интересные экскурсии на русском языке. Услуги обеспечены удобным транспортом, также все мероприятия бюджетные по стоимости. Путешествия проводят специально обученные гиды.

Среди разнообразия экскурсий по Еревану стоит выделить бюджетные, а именно:

древняя архитектура – храмы, монастыри, древнейшие развалины, здания средневековья;

одна из самых популярных достопримечательностей Армении – очень красивое и великолепное озеро Севан, находящееся среди тропиков с очаровательной природой и монастырями;

крайне красивый центр среди религиозных мест – Эчмиадзин, который занимает собой 80 м2 и имеет в своем арсенале древнейшие церковные реликвии;

если организовать путешествие в Сюник, то на поездку необходимо потратить целый день, зато места подарят незабываемые эмоции и воспоминания о красивых видах по горному серпантину и прочей завораживающей природе, она в итоге приведет в монастырь;

место, носящее название Аштарак, приводит своих посетителей к интересным святыням Армении, например к монастырям Сагмосаванк, Мугни, Ованаванк, а также в этом месте похоронены Иоанн Креститель, Георгий Победоносец;

экскурсии представляют собой посещение Джермука, Нагорного Карабаха, Ахпата и иных монастырей.

Как попасть в путешествие

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