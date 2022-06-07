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Комплексные ритуальные услуги – достойная организация похорон

07.06.2022, 14:52, Рекомендуем
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Смерть близкого человека всегда на мгновение замедляет мир близких и родственников усопшего. Несмотря на эмоции, каждой семье хочется организовать достойные похороны.

Выбор решений в организации похорон, которые можно заказать в ГУП «Ритуал», очень широк и зависит исключительно от имеющегося бюджета, а также характера церемонии – светского или религиозного. Сколько стоят похороны в Москве и Московской области, можно узнать на официальном сайте Городского Управляющего Предприятия «Ритуал».

Похоронное предприятие предлагает следующие ритуальные услуги:

  • организацию эконом и VIP-похорон;
  • кремацию;
  • организацию поминок;
  • религиозное обслуживание, отпевание;
  • груз 200 и транспортировку тела в другой город;
  • оркестр, фото и видеосъемку;
  • оформление документов;
  • широкий выбор ритуальных принадлежностей.

ГУП «Ритуал» в Москве предоставляет комплексные ритуальные услуги и организует достойные похороны от начала до конца. Располагая специализированным транспортом, а также профессиональной и дисциплинированной командой сотрудников, Городское Управляющее Предприятие организует достойные похороны.

Формальности

Одним из самых сложных моментов при подготовке похорон является выполнение всех формальностей, таких как получение свидетельства о смерти, разрешения на захоронение. Сотрудники Городского Управляющего Предприятия «Ритуал» берут оформление документов на себя. Рассчитать стоимость похорон можно на сайте Предприятия.

Гробы и урны – неотъемлемые атрибуты похорон

В предложении ГУП «Ритуал» широкий выбор различных моделей гробов и урн, предназначенных для традиционных захоронений и кремации. Среди доступно ассортимента можно купить гроб, отвечающий ожиданиям семьи усопшего. Предложение включает гробы, отличающиеся высоким качеством изготовления и прочной конструкцией, которые обеспечат достойное захоронение умершего. Цена гроба зависит от материала изготовления.

Оригинальные цветочные корзины и венки

Сложно представить похороны без цветов и траурных венков. Это символический прощальный жест. Они являются способом почтить память умерших. Для удобства ГУП «Ритуал» предлагает воспользоваться каталогом, в котором представлены разнообразные траурные венки с использованием богатого разнообразия живых и искусственных цветов, а также аксессуаров.

Опытные сотрудники организуют траурные церемонии с полной ответственностью, искренним состраданием и соответствующей заботой.




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