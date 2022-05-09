Рыбинск отмечает День Победы

В этом году после двухлетнего перерыва праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Рыбинске проходят в очном формате.

По центру города прошла колонна Бессмертного полка, к которому присоединилось шествие «Рыбинск помнит». У Дворца спорта «Полет» состоялся торжественный митинг «Поклонимся великим тем годам» и возложение венка Славы к мемориалу «Вечный огонь». 77-летнюю годовщину Победы Рыбинск встречает в почетном звании «Город трудовой доблести».

В Бессмертном полку Рыбинцы несли портреты своих героев – фронтовиков и тружеников тыла, подаривших своим потомкам возможность жить под мирным небом.

Ольга Харисова участвует в акции памяти с портретом своего деда – Бутусова Ивана Ивановича, лейтенанта артиллерии, дошедшего дорогами войны до Победы 1945 года.

– Дед рассказывал, как впервые услышал залпы «Катюши». По его словам, ощущения и впечатления были непередаваемые, но с ними крепла уверенность, что Победа будет за нами, – поделилась воспоминаниями внучка участника Великой Отечественной войны Ольга Харисова.

Елена Микульская принесла портрет своего прадеда – Еделева Федота Ивановича.

– Прадедушка рассказывать о войне не любил, сведений сохранилось очень мало. Он служил в пехоте, прошел всю войну, получил серьезное ранение в голову. Он никогда не был в Рыбинске, всю жизнь прожил в Забайкалье, но память о нем вместе с внуками переехала теперь в Рыбинск, – рассказала Елена о герое своей семьи.

Михаил Егоров встал в колонне Бессмертного полка с портретом своего деда – Егорова Сергея Павловича, старшиной Балтийского флота.

– В 1942 году в возрасте 17, 5 лет добровольцем с комсомольским набором дед ушел на фронт, попал на флот, прошел всю блокаду от первого до последнего дня, имеет награду «За оборону Ленинграда», Орден Красной Звезды и Орден Великой Отечественной войны, – сказал рыбинец Михаил Егоров.

В акции памяти и гордости «Бессмертный полк» приняли участие около двух с половиной тысяч человек.

У универмага «Юбилейный» колонна Бессмертного полка присоединилась к шествию «Рыбинск помнит». И уже пятитысячное шествие возглавила знаменная группа со знаменем Победы. Колонну составили военнослужащие Рыбинского гарнизона, курсанты речного училища и учащиеся медицинского колледжа, сотрудники городских предприятий: «ОДК-Сатурн», «ОДК-Газовые турбины», «Воентелеком» и других. Впереди колонны шел военный автомобиль УАЗ. Его пассажиры – главные герои праздника Победы – ветераны и участники войны. Их горожане встречали аплодисментами, которые звучали громче звуков оркестра.

У Дворца спорта «Полет» состоялся торжественный митинг. Жители Рыбинска, внуки и правнуки поколения победителей – Наталья Шульдина, Константин Долгов, епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин, Валентин Олейников, Дмитрий Рудаков, Валерий Голубкин поздравляли горожан с главным праздником – Днем Победы.

– У моей бабушки ушли на фронт два старших сына – Александр и Геннадий. Александр вернулся с войны. А на Геннадия в 1942 году пришла похоронка. И бабушка всю жизнь ждала, чтобы побывать на его могиле. Совсем недавно в районе Смоленска ребята-поисковики нашли останки нашего солдата, перевезли и захоронили в Рыбинске, – рассказал историю своей семьи рыбинец Валерий Голубкин.

От имени всех ветеранов Великой Отечественной войны горожан поздравил Александр Васильевич Галасов, ветеран, кавалер Ордена Красной звезды и Ордена Отечественной войны первой степени: «Это война нам очень тяжело досталась. Мне пришлось воевать самые тяжелые годы, мои товарищи погибали на моих глазах, я сам получил два ранения. Я хочу пожелать нашей молодежи жить спокойно, мирно, не знать войны. Но если придется, то защищать свою Родину так же, как это сделали мы. С праздником Великой Победы!».

Память тех, кто не дожил до 77-ой годовщины Великой Победы, почтили минутой молчания. Торжественную церемонию продолжили возложением венка Славы к мемориалу «Огонь Славы» на Волжской набережной.

С праздником Великой Победы рыбинских ветеранов поздравили музыкальными выступлениями во дворах. Тем, кто не смог присутствовать на общегородском празднике, настроение победного мая привезли творческие коллективы. Главные герои праздника принимали поздравления, не выходя из дома.

Поздравления для ветеранов в День Победы под окнами домов стали вынужденной мерой в ковидные годы, чтобы не подвергать здоровье ветеранов излишнему риску. Два года превратили начинание в традицию, от которой решили не отступать и в этот раз. Под окнами ветеранов вновь звучали песни военных лет.

Своего ветерана в Мариевке знают очень хорошо. Поэтому к поздравлениям в День Победы всегда присоединяются соседи. Василий Васильевич Трофимов 18-летним парнем ушел на фронт. Был командиром взвода, а затем – командиром минометной роты. Имеет ранения, многочисленные награды, среди которых орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». В 2019 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Рыбинска». Сейчас ветерану 97 лет, праздник он отмечает дома с родными и близкими.

– Настроение праздничное, посмотрел парад на Красной площади. Спасибо, что не забываете нас, – сказал Василий Васильевич.

Для ветерана прозвучали песни «Катюша», «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех» и громкие аплодисменты соседей.

Александр Васильевич Галунов – житель микрорайона Слип. Сейчас ему 92, в годы войны он был еще ребенком. Служить в боевых условиях ему пришлось намного позже. В 1950 году Александр Галунов был призван в армию, служил в полку специального назначения, который зачищал территорию Западной Украины от остатков бандеровских формирований. Два года боевых действий. Награды – орден «За отвагу» и орден Красной Звезды. После службы переехал в Рыбинск, работал на судостроительном заводе, ветеран предприятия.

Александра Васильевича также ждали поздравления и цветы, небольшой концерт у дома от фольклорного коллектива «Карусель» с песнями и частушками, которым ветеран с удовольствием подпевал.

– Спасибо за поздравления. Буду ждать вас снова. Встретимся на том же месте через год! – сказал Александр Васильевич Галунов.