В Рыбинске готовятся к празднованию Дня Победы

Рыбинцев приглашают присоединиться к автофлешмобу.

Мероприятие пройдёт в преддверии Дня Победы. Организуют традиционный автофлешмоб — ДК «Вымпел» и Drive 2 Rybinsk. 7 мая в 17:00 перед Дворцом спорта «Полёт» рыбинские автомобилисты соберутся для создания фигуры «Звезда» из автомобилей красного цвета, внутри которой будут стоять люди с воздушными шарами в цветах триколора.

– Этой акцией мы почтим память погибших, выразим благодарность живым ветеранам и участникам войны. К нам может присоединиться любой желающий. Если найдется достаточное количество добровольцев на автомобилях других цветов, то прорабатывается схема построения фразы «Мы помним», которая дополнит картину, – рассказали организаторы флешмоба, посвященного предстоящему празднованию 9 Мая.

Запуск шаров в небо в ходе акции не планируется. Организаторы отмечают важность экологичного отношения к природе.

Желающим поддержать акцию необходимо записаться по телефону +7 (4855) 24-13-04.

Также на мероприятии рыбинцы смогут поддержать Волжский парк в голосовании по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2023 году. Голосование за общественные территории проходит на платформе https://76.gorodsreda.ru с 15 апреля по 30 мая. Чтобы проголосовать за выбранный вариант, необходимо зарегистрироваться на платформе по номеру своего телефона или иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг.

Впервые за два года мероприятия Дня Победы в Рыбинске пройдут по расширенной программе.

9 мая состоятся шествия «Бессмертный полк» и «Рыбинск помнит», праздничный митинг и возложение гирлянды Славы к мемориалу. Стартуют легкоатлетическая эстафета, патриотический фестиваль и арт-проект «РиоРита – Радость Победы».

По традиции утро 9 мая начнется с возложения цветов к воинским захоронениям. В 10:00 от улицы Стоялой начинает движение шествие «Бессмертный полк», на площади у универмага колонна соединится с шествием «Рыбинск помнит». Далее объединенная колонна двигается к площади Дворца спорта «Полет». В 11:00 здесь начнется митинг «Поклонимся великим тем годам!», по окончании которого делегация из военнослужащих, представителей власти возложит цветочную гирлянду к мемориалу «Огонь Славы».

В 12:00 над акваторией Волги состоятся показательные выступления авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. На площади у Дворца спорта в это же время стартует всероссийская акция «Вальс Победы». На Аллее Славы расположатся интерактивные площадки.

В 12:30 на площади Дерунова дадут старт легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рыбинские известия».

В 15:00 на площади Дерунова начнется патриотический фестиваль «О Родине, о доблести, о славе». Вечером у мемориала «Огонь Славы» в память о погибших зажгут Свечу памяти и пройдет Минута молчания. Завершит день концертная программа на площади у «Полёта» и праздничный салют.

Арт–проект «РиоРита — радость Победы» снова проведут в микрорайоне ГЭС на территории экспозиционного комплекса «Советская эпоха».

– По традиции мы поздравим наших ветеранов музыкальными номерами. Концертные бригады проедут по дворам, где проживают ветераны, чтобы они получили поздравления и посмотрели концерт, не выходя из дома. В преддверии Дня Победы на рекламных конструкциях-экранах будут размещены небольшие видеоролики о ветеранах-рыбинцах. Всего будет пять рекламных конструкций, где можно будет их посмотреть, – рассказала Марина Воронина, начальник управления культуры.

К Дню Победы центральные улицы города украсят флаги и звезды, их смонтируют на опорах уличного совмещения. Конструкцию со словом «Победа» установят на площади Дерунова, арт-объект «Звезда» из Георгиевской ленты – на Комсомольской площади.

В рыбинском районе благоустроили воинские захоронения.

На Болтинском кладбище к празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне привели в порядок захоронение военных лётчиков Леонида Позднышева и Хамзы Насырова.

Леонид Позднышев и Хамза Насыров погибли в августе 1942 года недалеко от аэродрома, расположенного в районе деревни Якушево. Здесь базировался 42-ой авиационный полк дальнего действия. По данным, которые удалось установить учащимся Болтинской школы, экипаж Позднышева в ночь с 12 на 13 августа совершал повторный полет. Когда Ил-4 стал взлетать, у бомбардировщика отказал двигатель. Командир приказал экипажу прыгать с парашютами. Двое лётчиков спаслись. Командир Леонид Позднышев и штурман Хамза Насыров остались в бомбардировщике, чтобы увести самолет от города.

Героев похоронили в одной могиле. На днях воинское захоронение благоустроили. Установили новый памятник с надгробием, выполнили гранитную облицовку, захоронение оградили.

— Благоустройство воинских захоронений выполняется в рамках муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Средства на приведение в порядок братской могилы младшего лейтенанта Леонида Позднышева и Хамзы Насырова были выделены из трёх бюджетов. Сумма контракта составила более 127 тысяч рублей. Программа рассчитана до 2024 года, мероприятия, реализуемые в её рамках, позволят привести внешний облик памятников воинской славы в надлежащее состояние, значительно улучшат состояние всех воинских захоронений, расположенных в Рыбинске, — сказал директор МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Антон Калякин.

В 2021 году на Болтинском кладбище были благоустроены братские захоронения военных лётчиков, могилы Героя Советского Союза Геннадия Троицкого, лётчиков Арсения Антонова и Фёдора Бурлакова.