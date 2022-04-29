Экскурсии в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург можно сравнивать с чем угодно. Но даже, несмотря на то, что все большие города чем-то похожи друг на друга, Питер – уникален. Больше нигде не встретишь такое обилие памятников, старинных зданий, разводных мостов и людей, которые смотрят на жизнь совершенно по-другому и никуда не спешат.

Экскурсии в Санкт-Петербурге дают возможность погрузиться в атмосферу города и почувствовать его волшебство. Нет ничего лучше, чем просто отправиться на прогулку и посмотреть на красивые здания, прокатиться на теплоходе или заглянуть в старые дворы. Можно отправиться за город и провести время с пользой. Куда бы ни поехал турист, он останется доволен, потому что это не просто город, это место, где можно отдохнуть душой и полностью обнулиться.

Места, в которых обязательно стоит побывать

Далеко не всем туристам интересно ходить по стандартным маршрутам. Многие стараются открыть для себя совершенно другой город и изучить его характер. В Санкт-Петербурге немало необычных и интересных мест, которые стоит посетить обязательно.

1. Дацан

В Петербурге есть буддийский храм. Построили его давно и с 1909-го года он функционирует.

Строили храм в соответствии с тибетскими канонами. Тщательно выбирались материалы. На поверхность стен наносились яркие рисунки.

За годы существования Дацан не раз грабили. Было время, когда буддистам пришлось покинуть Питер. В период Советской власти ни о каком храме и говорить не приходилось. Тут функционировали самые разные организации. После развала СССР храм вернули буддистам.

2. Кладбища Александро-Невской лавры

Многие считают Санкт-Петербург довольно мрачным городом. И в этом нет ничего удивительного, потому что история рассказывает нам немало случаев. Но среди многочисленных мрачных мест отдельного внимания заслуживает именно Некрополь, который расположился на территории Александро-Невской лавры.

На территории кладбища хоронили известных людей. Например, тут можно найти могилы известных писателей и музыкантов.

3. Шуваловский парк

Этот парк интересен своими постройками. Они притягивают внимание на только архитекторов, но и историков. К примеру, обязательно стоит заглянуть в Петропавловскую церковь, посетить склеп Адольфа, а также прогуляться по знаменитой усадьбе Воронцовых.

4. Склеп фрейлины

Несмотря на то, что Питер известен своими кладбищами, немало из них было уничтожено. К таким относится Митрофаньевское кладбище, которое считалось самым крупным на территории города. После войны его сравняли с землей и стали застраивать различными предприятиями.

Но напоминание о старом кладбище осталось. Сохранился склеп фрейлины. Сегодня его окружают многочисленные гаражи и автосервисы, которые активно функционируют.