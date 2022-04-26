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Рыбинск отметит День весны и труда

26.04.2022, 14:57, Новости
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1 мая в Рыбинске на нескольких локальных площадках пройдут мероприятия, посвященные празднованию 1 Мая.

В течение дня горожан и гостей ждут в Волжском парке у балюстрады, в музее Советской эпохи и в Карякинском саду. В этом году Рыбинск впервые встречает Первомай в новом статусе – Город трудовой доблести. В соответствии с регламентом в 22 часа в районе мемориала «Огонь Славы» состоится праздничный салют.

В 11 часов в Карякинском саду состоится весенний запуск фонтана. Красивым событием техническое мероприятие сделает творческое объединение «Содружество актеров».

В 13 часов в микрорайоне ГЭС на площади у Дома культуры (ул. Гончарова, 3) состоится перформанс «Первомайская демонстрация», в течение дня пройдут интерактивные экскурсии.

В 14 часов в Волжском парке концерт на балюстраде, который откроет сезон «Лето в Волжском парке».

Это мероприятие проведут в поддержку общественной территории – участка Волжского парка от улицы Луначарского до Аллеи Славы, который участвует в голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и губернаторского проекта «Решаем вместе». В случае максимальной поддержки горожан центральное место отдыха получит законченный вид.

Дизайн-проект предусматривает детский городок «Маленький Рыбинск», который разработан на основе предложений юных жителей города, универсальную спортивную площадку, круговые качели, обустройство многочисленных зон для активного и тихого отдыха. В парке появятся арт-объекты, веревочный городок, аллеи с арочным освещением.

Также на территории будет выполнено дополнительное озеленение, установлены скамьи, перголы, беседки и уличное освещение.




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