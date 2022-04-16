Коммунисты против «беспартийного»

Пока новоиспеченный и.о. главы Рыбинска Дмитрий Рудаков «собирает подписи» (да, он решил участвовать в выборах в качестве «самовыдвиженца», но при полной поддержке «Единой России» и, вероятно, «Справедливой», той которая «За правду»), от «коммунистов» на выборы заявились два кандидата – Игорь Милорадов и Олег Леонтьев .

Первый выдвинут от «Коммунистической партии Коммунисты России», второй – от КПРФ.

– Олег Леонтьев, которого я предложил и поддержал в кандидаты на главу города, начинал свою деятельность под моим началом, – отметил Шакир Абдуллаев, прошлой осенью выдвигавшийся на пост главы Рыбинска. – Работая вместе, я делился с ним своим опытом и знаниями и сегодня могу с уверенностью заявить, что Олег Леонтьев- сильный политик, с которым мы сможем победить! Я уверен в Олеге Валерьевиче, в его качествах, энергии и способностях.

– Я не «отойду» от выборов мэра Рыбинска и приложу максимум усилий для победы нашего кандидата, так как только это даст импульс ускоренному развитию нашего города, – добавил депутат Ярославской областной думы.

– Конкуренты из действующей власти и их прикормленные «эксперты» сейчас распускают и будут дальше плодить различные нелицеприятные слухи и чернуху такие как, о расколе среди коммунистов или о том, что кто-то в руководстве областного отделения КПРФ «сливают выборы», что КПРФ договорилась с «Единой Россией» или еще с кем-то, – пояснил Олег Леонтьев. – Власти понимают своё шаткое положение, реальные рейтинги кандидатов-единоросов, и поэтому готовы на нечестную игру. Что говорить об их «дутых рейтингах», если на выборах единороссы даже боятся своей партийной принадлежности и идут как самовыдвиженцы. Но мы прекрасно понимаем, что сдаваться они не намерены: им нравится «рулить», а на людей по-прежнему плевать.

– Ярославский обком КПРФ полностью поддержал решение наших Рыбинских товарищей о выдвижении в качестве кандидата на выборах мэра города Олега Валерьевича Леонтьева, – сказал Михаил Парамонов, руководитель регионального отделения КПРФ. – Также мы приветствуем желание Шакира Кафаровича сосредоточиться на работе с кадрами. В преддверии выборов – это очень важная и ответственная задача, а их совместная работа с Олегом Валерьевичем позволит победить на выборах. Мы идём на победу!

Информации о том, как выдвигали на выборы Игоря Милорадова нет, но зато о «предвыборной» деятельности Дмитрия Рудакова хватает.

Пресс-служба администрации и муниципальная газета «Рыбинские известия» (ее, кстати, теперь раздают бесплатно – что не сделаешь ради узнаваемости начальника) по нескольку раз в день рассказывают об успехах «самовыдвиженца» – то он под конец отопительного сезона одерживает сокрушительную победу над проблемами с отоплением, то посещает хоккей и встречается со всеми, с кем встречается.

Отметим, должность и.о. главы Рыбинска Дмитрий Рудаков получил в результате нехитрой «спецоперации» – 28 марта он был назначен на вновь созданную (исключительно для него) должность заместителя главы администрации по экономике и финансам, а уже 4 апреля стал исполняющим обязанности.