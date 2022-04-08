Клещи и кот

В Рыбинске проведут противоклещевую обработку парков, скверов и зон отдыха горожан – всего 23 общественных территории.

В общей сложности обработке подлежат около 400 тысяч квадратных метров территорий.

Акарицидная обработка весной проводится ежегодно в качестве противоэпидемических мероприятий. По определению Роспотребнадзора Рыбинск наряду с другими населёнными пунктами Ярославской области относится к территории эндемичной по клещевому энцефалиту.

Начало обработки зависит от погодных условий. Для проведения работ необходима сухая погода в течение нескольких дней до и после дезинфекции. Как правило, первую обработку успевают провести до наступления майских праздников. Спустя две недели проводят повторную. С учетом двукратной обработки площадь составит 806 134 кв. м.

Сейчас проводится процедура выбора подрядчика, начальная стоимость работ определена в 257 тысяч рублей.

Места, где будет проводиться обработка, обозначат информационными табличками и сигнальными лентами. В течение двух-трех дней после обработки специализированными препаратами горожанам следует воздержаться от прогулок по этим местам, оградить от воздействия химикатов детей и домашних животных.

Кот Василий стал внештатным сотрудником и обрёл новый дом в библиотечно-информационном центре «Радуга».

Сотрудники библиотеки забрали животное из приюта. Сейчас кот проходит адаптацию. После того как Вася обживётся на новом месте, библиотекари планируют привлечь его к ведению соцсетей.

Василий — кот с непростой судьбой. За свою жизнь повидал немало лишений, не раз становился жертвой жестокости людей. Во многом поэтому, когда сотрудники «Радуги» решили взять из приюта кота, выбор пал именно на Васю, который оказался ещё очень умным и общительным.

— Мы считаем, что библиотека самое место для Васи, потому что Василий — кот учёный без сомнения. Он умеет вести себя в обществе, очень культурный. Как только кот привыкнет к новому месту, мы планируем его привлечь для ведения социальных сетей, создадим страничку. Думаем, пообщаться с Василием будет интересно и детям, и взрослым, — рассказала заместитель директора БИЦ «Радуга» Светлана Николаева.

Спит Василий на первом этаже, сотрудники приобрели для кота удобную лежанку. В еде не прихотлив. Свой досуг Вася предпочитает проводить на окне в секции «Детской книги».