В Рыбинске проводят аукцион на выполненные работы

4 апреля администрация Рыбинска разместила информацию о проведении электронного аукциона на «выполнение рубки насаждений и расчистки строительной площадки от кустарника объекта «Берегоукрепление правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел». Ярославская область, городской округ город Рыбинск (1,2 этапы) 1 этап «Берегоукрепление».

Стоимость работ оценили в 1 781 882 рубля 57 копеек. Срок подачи заявок – до 18 апреля. Срок выполнения работ – с момента заключения контракта до 1 июля 2022 года.

Однако оказалось, что работы уже идут полным ходом. Кто их выполняет, на каком основании и за чей счет, пока не ясно.

Впрочем, конкурс никто не отменял, и если какой-то из подрядчиков подаст заявку, то у него есть реальный шанс победить в аукционе – все же цену на торгах можно очень сильно снизить, как-никак часть работ уже выполнена.

