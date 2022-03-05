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АТК города Рыбинска напоминает о соблюдении мер безопасности

05.03.2022, 8:55, Объявления
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Антитеррористическая комиссии города напоминает о соблюдении мер безопасности.

Это касается не только объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения, транспорта и связи. В существующих условиях меры предосторожности нужно соблюдать каждому.

На что стоит обращать внимание:

· на припаркованный транспорт (особенно оставленный на длительный срок), а также транспорт с нечёткими номерными знаками, знаками других регионов;
· места возможной установки взрывных устройств: остановки общественного транспорта, места общего пользования, под лестницами, мусорные урны и т.д.;
· обращать особое внимание на лиц, проявляющих нервозность, излишнюю эмоциональность и неадекватность поведения;
· не оставлять без присмотра личные вещи, сотовые телефоны, сумки и т.п.

Как действовать в случае угрозы?

При обнаружении подозрительного предмета, возникновении чрезвычайной ситуации:

· Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Воздерживаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, не курить вблизи данного предмета.
· Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по телефону.

Телефоны экстренных служб:

+7 (4855) 29-51-12; 112 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно);
01 (сотовый 101), +7 (4855) 28-18-16 – федеральная противопожарная служба (круглосуточно);
02 (сотовый 102), +7 (4855) 21-00-11 – дежурный МУ МВД России «Рыбинское» (круглосуточно);
03 (сотовый 103), +7 (4855) 28-30-49 – скорая медицинская помощь (круглосуточно);
+7 (4855) 28-05-24 – дежурный отдела ФСБ в Рыбинске (круглосуточно).

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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