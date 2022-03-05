АТК города Рыбинска напоминает о соблюдении мер безопасности

Антитеррористическая комиссии города напоминает о соблюдении мер безопасности.

Это касается не только объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения, транспорта и связи. В существующих условиях меры предосторожности нужно соблюдать каждому.

На что стоит обращать внимание:

· на припаркованный транспорт (особенно оставленный на длительный срок), а также транспорт с нечёткими номерными знаками, знаками других регионов;

· места возможной установки взрывных устройств: остановки общественного транспорта, места общего пользования, под лестницами, мусорные урны и т.д.;

· обращать особое внимание на лиц, проявляющих нервозность, излишнюю эмоциональность и неадекватность поведения;

· не оставлять без присмотра личные вещи, сотовые телефоны, сумки и т.п.

Как действовать в случае угрозы?

При обнаружении подозрительного предмета, возникновении чрезвычайной ситуации:

· Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Воздерживаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, не курить вблизи данного предмета.

· Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по телефону.

Телефоны экстренных служб:

+7 (4855) 29-51-12; 112 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно);

01 (сотовый 101), +7 (4855) 28-18-16 – федеральная противопожарная служба (круглосуточно);

02 (сотовый 102), +7 (4855) 21-00-11 – дежурный МУ МВД России «Рыбинское» (круглосуточно);

03 (сотовый 103), +7 (4855) 28-30-49 – скорая медицинская помощь (круглосуточно);

+7 (4855) 28-05-24 – дежурный отдела ФСБ в Рыбинске (круглосуточно).

Пресс-служба администрации города Рыбинска