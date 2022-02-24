Для зрителей на Деминский марафон организованы автобусные рейсы ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Для зрителей на Деминский марафон организованы автобусные рейсы

24.02.2022, 13:19, Объявления
Теги: , ,

В дни проведения XV Международного Ростех Дёминского лыжного марафона 6 марта 2022 года будет организован автобусный рейс по маршруту «Рыбинск (железнодорожный вокзал) – Демино».

06 марта маршрут «Ж/д вокзал – Соборная площадь – Демино»:

– отправление от железнодорожного вокзала в 9:30, посадка со стороны здания железнодорожного вокзала;
– отправление от Соборной площади в 9:40.

Прибытие в Демино на верхнюю площадку.

Отправление из Демино с верхней площадки в 13:30.

Прибытие на железнодорожный вокзал с остановкой на Соборной площади.

Стоимость проезда 70 рублей. Без предоставления льгот. Дети до 7 лет бесплатно.

Гости из Ярославля в дни марафона смогут уехать от Ярославля-Главного.

6 и 7 марта отправление от автостанции «Ярославль – Главный» в 7:00. Из Демино в Ярославль автобус отправится 6марта в 17:00, 7 марта в 16:00.

Стоимость проезда – 276 рублей, льготный -138 рублей. Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Бонусная карта на топливо для ИП

21.02 / В Демино идет подготовка трасс к Ростех Деминскому марафону

18.02 / В Рыбинске начали прочистку ливневой канализации

17.02 / Обзор Mazda CX-9

15.02 / За сезон с дорог Рыбинска вывезено более 106 тысяч кубометров снега

10.02 / Новости администрации Рыбинска

08.02 / Ростех Деминский марафон пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

03.02 / Звездные гости и участники XV Ростех Деминского лыжного марафона

02.02 / В Дёмино впервые состоится Кубок Анны Богалий – Skimir

01.02 / В 2022 году в Рыбинске проведут ремонты в 36 учреждениях социальной сферы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика