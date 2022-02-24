Для зрителей на Деминский марафон организованы автобусные рейсы

В дни проведения XV Международного Ростех Дёминского лыжного марафона 6 марта 2022 года будет организован автобусный рейс по маршруту «Рыбинск (железнодорожный вокзал) – Демино».

06 марта маршрут «Ж/д вокзал – Соборная площадь – Демино»:

– отправление от железнодорожного вокзала в 9:30, посадка со стороны здания железнодорожного вокзала;

– отправление от Соборной площади в 9:40.

Прибытие в Демино на верхнюю площадку.

Отправление из Демино с верхней площадки в 13:30.

Прибытие на железнодорожный вокзал с остановкой на Соборной площади.

Стоимость проезда 70 рублей. Без предоставления льгот. Дети до 7 лет бесплатно.

Гости из Ярославля в дни марафона смогут уехать от Ярославля-Главного.

6 и 7 марта отправление от автостанции «Ярославль – Главный» в 7:00. Из Демино в Ярославль автобус отправится 6марта в 17:00, 7 марта в 16:00.

Стоимость проезда – 276 рублей, льготный -138 рублей. Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.

Пресс-служба администрации города Рыбинска