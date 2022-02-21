«А если завтра война?»

21.02.2022, 18:57, Эксклюзив

Теги: Бюджет, Выборы, ЖКХ, Политика, Сарказм

В очередном эксклюзивном интервью следующий мэр Рыбинска Дмитрий Валерьевич Cудаков рассказал, почему он против коммунистов.

– В одном из своих первых постов, в самом начале PR-компании, вы высказались на тему: почему коммунисты не должны управлять городом. Расскажите поподробнее.

– Вы только представьте ситуацию, на выборах Рыбинска побеждает коммунист: какой-нибудь молодой депутат, который кроме хайпа в интернете делать ничего не умеет, или, вообще, с нерусской фамилией. Думаете он сможет обеспечить победу на выборах губернатору и президенту?

– Думаете нет?

– Конечно же нет! А в итоге, городу будут, скажу откровенно, мстить. Благодаря моим стараниям финансирование из вышестоящих бюджетов Рыбинска достигло невероятных 72 процентов! Но если нас их лишат, как мы жить то будем? У нас же кроме старых автобусов ничего в муниципальной собственности не осталось. А если еще и тарифы на жилищно-коммунальные услуги снизят… То вообще будет (задняя нижняя часть туловища – ryb.ru).

– Да, вы правы. Коллапс.

– Вот и представьте – город и так еле-еле справляется с платежами за капитальный ремонт МКД, отопление, свет. Все же отключат! Без внешнего финансирования, начнется просто разруха… Я могу вам задать вопрос?

– Разумеется.

– Вы хотите, чтобы ваши дети гуляли по неосвященным улицам, а мылись в тазике с кипяченной водой – как какие-то беженцы в эвакуационном пункте?

– Конечно же нет!

– Но вот при коммунистах именно так и будет. Вспомните, коммуналки при ко появились? При коммунистах.

– И что же делать?

– Прежде всего, я хочу поблагодарить совет депутатов, за то, что они не торопятся с назначением выборов. И это правильно – подождем до лета, до теплой и солнечной погоды, когда люди смогут сами решать, как проводить свои отпуска – на даче или в кабинках для голосования. Да и мне еще надо подготовится к избирательной компании.

– Но думал вы уже готовы.

– Нет. Вы же ничего не понимаете в выборах. Для победы на них, нужен административный ресурс. Иначе ни как.

– И что вы обираетесь делать?

– Главное сейчас, не допустить развала городской экономики и финансов. Сделать денежный задел, так сказать – «антикоммунистический». А выборы, выборы потом.

– И как вы планируете этого не допустить?

– Прежде всего я принял непростое для себя решение – возглавить управление экономикой и финансами города. Затем, с помощью финансируемых из бюджета СМИ начну активно разъяснять избирателям – чем опасен мэр коммунист. Например, как я уже говорил, нужно обязательно повысить тарифы на ЖКУ – это вопрос выживания бизнеса и его страховки от коммунистической угрозы. Да и выживания нынешней мэрии тоже. Но к сожалению, здесь меня некоторые «товарищи» подвели, предали… Придется вернуться к этому вопросу позже. Совсем о городе эти чиновники не думают.

– Думаете все настолько серьезно?

– Даже серьезней чем я думаю. Представьте: а если завтра война? Если укрофашисты с англосаксами на наших братьев славян нападут? Они же (коммунисты – ryb.ru) сразу город бросят, на фронт сбегут. Кто будет городом управлять? Кто, кроме меня, тогда будет заниматься хозяйством? Кто, лучше меня, разбирается, как и на что потратить бюджетные средства?

– А вы нас не бросите? Не улетите на самолете вместе с вашим бывшим коллегой?

– Нет, что вы… У меня семья большая, все не поместимся.

– Значит наши читатели могут быть уверены, что даже в самые непростые времена вы будете с нами?

– Да! Уважаемые рыбинцы! Клянусь, я вас просто так не оставлю…