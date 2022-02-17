Информация администрации Рыбинска

17.02.2022, 16:12, Объявления

Теги: Бюджет, Телевидение

22 февраля, 1 и 3 марта департамент по социальной поддержке населения проведет прямую телефонную линию по вопросам жителей.

Такая форма работы вводится в связи с ограничением приема граждан из-за коронавирусной инфекции.

22 марта с 14:00 до 16:00 по телефонам +7 (4855)28-29-23 и +7(4855) 28-17-69 можно получить консультацию по вопросам оказания социальной помощи семьям, имеющим детей, инвалидам и гражданам пожилого возраста.

1 марта с 14:00 до 16:00 по телефону +7 (4855) 28-25-71 пояснят условия, как получить материальную помощь по социальному контракту на поиск работы, создание или развитие бизнеса, личного подсобного хозяйства и в связи с трудной жизненной ситуацией в семье.

3 марта 14:00 до 16:00 по телефону +7 (4855) 28-29-24 ответят на вопросы по получению материальной помощи по социальному контракту на поиск работы, создание или развитие бизнеса, личного подсобного хозяйства и в связи с трудной жизненной ситуацией в семье.

С 22 февраля в небе над регионом начинается весенняя солнечная интерференция. Это космическое явление, которое может влиять на телесигналы спутников связи.

В Ярославской области Солнце может вызвать помехи в телеэфире.

Солнце излучает энергию как в виде света, так и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. В какой-то момент Солнце оказывается ровно позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и приемной земной станцией длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

В регионе кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 23 марта с 11:16 до 11:38. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 22 минут.

Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника.

При этом не все приемное оборудование телезрителей способно быстро «поймать» восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». Если качество изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для этого нужно на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.