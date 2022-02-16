«Жду соответствующее предложение»

16.02.2022, 12:25, Эксклюзив

Теги: Благоустройство, Бюджет, Выборы, Горэлектросеть, ЖКХ, Политика, Сарказм, Теплоэнерго

Эксклюзивное интервью ryb.ru с кандидатом (или не кандидатом) в мэры Рыбинска Дмитрием Валерьевичем Cудаковым.

– Вы планируете принять участие в выборах главы города?

– Конечно, да! Но только если ко мне поступит соответствующее предложение – тогда, думаю, я его приму. В конце концов, давайте по-честному – я яркий и интересный человек с контактами в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Ярославле, Рыбинске и с включенным стратегическим мышлением. Так что я буду отличным мэром.

– Скажите, от кого должно поступить предложение?

– От президента. Или, как минимум, от губернатора. Рыбинцы меня и так любят.

– Почему вы считаете, что станете отличным мэром?

– В Рыбинске были яркие главы, но смотрите трезво – они же город в долги загнали! В итоге, когда я работал первым замом, каждое мое утро начиналось с судебных исков – кому сколько заплатить. Теперь этого не будет. За время своей работы в вашем городе я рассчитался со всеми кредиторами и снизил долговую нагрузку на семейный бюджет. Даже купил себе еще одну новую квартиру и машину.

– Кто, кроме первых лиц страны и региона, поддержит вас на выборах?

– Прежде всего предпринимательское сообщество. Многие подрядчики, которые при мне работали в Рыбинске, смогли выстроить эффективный бизнес, получить хорошую прибыль, так что прежде всего они.

Мы же с ними еще до назначения конкурсных процедур все обговаривали, договаривались по цене, по поставщикам, дробили контракты. Конечно же они хотят моего триумфального возвращения в город.

Да, и еще бизнесмены, работающие в старом центре. Вы не представляете как они мне благодарны за реконструкцию – благодаря замене вывесок у них в разы выросли продажи, а когда делали ремонт Крестовой они просили с ним не спешить – так как наконец-то смогли отдохнуть от наплыва туристов.

– В своих комментариях в соцсетях вы пишите, что на вас клевещут конкуренты…

– У меня нет конкурентов. Это «продажные журналисты» по заказу известного мне заказчика пишут заказные статьи с клеветой обо мне, а разные фейковые пользователи социальных сетей и некие депутаты комментируют.

– Вы знаете заказчика?

– Разумеется. Мои друзья в компетентных органах уже «слили» всю переписку заказчика с исполнителем, а также пароли доступа к их мессенджерам. Но фамилию заказчика я пока назвать не могу – тайна следствия.

Но знаете, самое обидное то, что люди совершенно ничего не понимающие в экономике начинают рассуждать о каких-то балансах и бюджете. Знаете какой синергетический эффект мы получили от роста кредиторской задолженности муниципального «Теплоэнергетика»?

– Нет.

– Вот, а он был просто сумасшедший! Там же работают ваши земляки – а это зарплата, налоги и прибыль магазинов, где они тратят свои деньги. Поэтому я и был категорически против концессии.

Почему у вас все жалуются на плохое отопление, отсутствие горячей воды, раскопы? Все же просто – концессионер из Ярославля. Думаете легко ему выполнять свои коммунальные обязательства находясь в другом городе?

– Ясно. И что же делать?

– Прежде всего расторгнуть концессию и приватизировать предприятие. Ведь уже доказанно, что частник всегда лучше – достаточно просто повысить тарифы на услуги ЖКХ примерно в два-три раза, увеличить инвестиционную надбавку, и все – у частника сразу пойдет прибыль и он сможет навести порядок в коммунальной сфере.

– Но население же будет против?

– Что вы все про население? Это какая-то устаревшая коммунистическая идеология! Население платило и будет платить – мы же не раз уже тарифы повышали. И поймите, какой руководитель муниципального или коммунального предприятия будет работать за 120-150 тысяч рублей в месяц? Это же зарплата официанта в Санкт-Петербурге. Так что без повышения тарифа нам не обойтись.

– После вашего избрания, продолжится ли реконструкция старого центра?

– Однозначно. Но я планирую это делать на основе современных технологий и не только центра. Например, сейчас зима, люди жалуются на плохо убранный снег – но это же все решается элементарно. Из чего мы делаем дороги, тротуары и дворы? Из шлака с металлургических предприятий. А что будет если использовать шлак с атомных станций? Он будет круглый год теплый! Благодаря остаточной радиоактивности температура такого асфальта или плитки будет держаться круглый год на уровне 18-24 градусов тепла. Вот и все – проблема с уборкой снега решена.

Что касается старого центра, то его реконструкция стала моим хобби. То есть, я на этом ремонте почти ничего не заработал.

И напомню, подробнее о моей эффективной работе вы всегда можете прочитать в блоге на моей персональной странице ВКонтакте, который мы пишем всей командой профессионалов.

– В этом году в Рыбинске значительно увеличатся объемы работ по ремонту дворов и начнется реконструкция моста через Волгу. Вы уверенны, что справитесь?

– Однозначно. В город придут гигантские деньги и первое, что мы должны сделать для их грамотного освоения – это повысить зарплату руководителям мэрии с нищенских 80-120 тысяч рублей хотя бы до 200-400 тысяч. Во-вторых: я уже начал договариваться с подрядчиками и ставлю им жесткие условия – все муниципальные подряды они получат только после внесения залога наличными деньгами. По-другому не получится – мне нужны гарантии.

– Спасибо за интервью и удачи на выборах!

– И вам спасибо!.. Да, я могу заплатить в биткоинах? Знаете, наличных у меня нет, все же сейчас я безработный…

– Конечно, номер кошелька – bc1q5ffpfekykgyqey6uazk9rmmfv7fys4qny2g7uy