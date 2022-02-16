Предсказания Нострадамуса: ярославская общественность разбирается в угличских интригах

16.02.2022, 11:34, Главное

Теги: Выборы, Евраев, Политика, Углич

Выборы главы Угличского муниципального района приближаются к финалу первого этапа: завтра, 17 февраля, предвыборная комиссия должна определить, кто из 8 кандидатов, подавших документы, пройдет во второй тур. Не исключено, что пройдут и все 8 человек. При этом эксперты замечают, что не все эти люди – реальные кандидаты, есть и «проходные фигуры», которые обеспечивают видимость разнообразия выбора.

В Угличе близится час Х, когда конкурсная комиссия огласит свое мнение по поводу того, кто же из 8 кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры на пост главы Угличского муниципального района, пройдет во второй тур, в котором нового руководителя выберут местные депутаты. Интрига развивается: общественники и политологи полагают, что не все кандидаты действительно жаждут занять это кресло, их роль в выборах – участвовать в массовке и потом вовремя снять свои кандидатуры.

Между тем, в политике без подковерной борьбы не получается. В Угличском районе – уж точно. Нынешний руководитель территории Анатолий Курицин и ранее демонстрировал подобный подход в работе: управлять с помощью силы, давления или влияния на «своих» людей. Сейчас Курицин в числе других кандидатов идет на новый срок.

Кто еще выдвигает себя на пост главы УМР? Это люди, уже имеющие отношение к власти, – бывший глава Угличской Думы Михаил Воронов, бывший начальник ЖКХ района Александр Вишняков, бывший глава управления финансов района Алексей Прокофьев, нынешний председатель избирательной комиссии района Андрей Гурин, бизнесмен Денис Китаев, общественные деятели Олег Кузьмин и Евгений Натальин.

«Не надо быть Нострадамусом, чтобы понять: не все из названных персон действительно достойны и готовы управлять крупным областным районом. Можно точно говорить о том, что часть фигур – проходные, технические, их задача- разбавить количество кандидатов, а потом просто уйти с гонки, – считает ярославский политолог Сергей Головнин. – Скажем, Евгений Натальин – человек, заслуживающий уважения, но нужна ли ему такая головная боль? У него достаточная общественная нагрузка, а с такой запущенной территорией, как Углич и окрестности, справиться непросто. С персоной Вишнякова тоже не все понятно: жилищно-коммунальный комплекс района, скажем прямо, реально хромает на обе ноги, вряд ли угличане заходят видеть такого управленца на посту главы района. Алексей Прокофьев выглядит технической фигурой и, по нашей информации, может взять самоотвод. Большие сомнения вызывает и кандидатура Гурина – он уже зависимая фигура, поскольку на данный момент руководит избирательной комиссией района, а значит, и до этого, скажем так, прислушивался к мнениям нынешнего главы – Курицина. Ощущение, что это «пара гнедых» – проходят оба, затем Гурин самоустраняется, чтобы дать дорогу Курицину. Это основной итог: мы можем прийти к тому, что район останется в руках нынешнего управленца. Уже минус четыре из восьми претендентов».

По мнению одного из участников предвыборной гонки, угличского общественника Олега Кузьмина, Гурин вполне может быть кандидатом-спойлером: «Когда-то Андрей Гурин возглавлял некое ОАО «Парк Победы», которое управляло нашим угличским парком. Эта организация имела 100-процентный муниципальный капитал. Только все управление свелось к тому, что с местных наших торговцев собирали деньги за предоставление торговых мест в аренду. Позже контору закрыли с долгами перед бюджетом – а должны были, в таком случае, проводить процедуру банкротства, но этого сделано не было. Я обращался и в Думу, и в органы прокуратуры с этим вопросом, но бесполезно. При этом Гурин параллельно возглавлял избирательную комиссию района, и сейчас на этом же посту. Выборы в районе (партийные, депутатские) проходили «как надо» районной власти. Так что этот человек подневольный. А Курицин, в свою очередь, продавливает свою победу».

В свою очередь, другой кандидат в выборах, бывший председатель Угличской Думы Михаил Воронов, полагает, что многое будет зависеть от позиции комиссии: «Все кандидаты в принципе подпадают под необходимые требования и им соответствуют. Ни у одного из них нет тех запретов, которые прописаны в положении (например, такие яркие запреты, как непогашенные судимости и так далее). Остальные претензии комиссии могут свестись разве что к непредоставлению каких-либо документов». Да, у Анатолия Курицина, одного из кандидатов, есть подтвержденное коррупционное правонарушение, его огласили уже и на местной Думе (сокрытие в документах доходов членов семьи). «С одной стороны, это факт коррупции, комиссия или депутаты могут пойти по пути его отсева, признав это нарушение, а могут и сказать – ну и что, пусть идет дальше. Хотя, с точки зрения формальной логики, за такие нарушения в России снимают с должностей», – замечает Воронов. Причем, по мнению Воронова, нужно было рассматривать не только справки Курицина за последний год, а его документы и вообще работу за все последние пять лет.

Вообще, есть мнение, что во второй тур комиссия допустит не «двух и более» кандидатов, как того требует закон, а даже всех восемь. Это как раз удобно и самой комиссии – можно снять с себя ответственность, тогда не придется столкнуться с возмущением отвергнутых кандидатов. А дальше пусть думают депутаты. Народу лишь остается роль стороннего наблюдателя.

Но и сейчас мнение народа мы уже слышим. «Жители очень удивились, увидев в списке и бывшего Главу Анатолия Курицина. Как у этого нетрадиционного мышкинского начальника хватило совести вновь выдвигаться на должность? – пишут местные соцсети. – Курицин – личность во всех отношениях примечательная, но, увы, не в плане заслуг перед районом. Можно вспомнить погибшую девочку на стройке больницы, разбитые дороги Углича, как после бомбёжки, незадекларированные доходы супруги главы района, сомнительные подряды – это лишь малый список «достижений» Курицина. А вишенка на торте – уголовное дело о сексуальном насилии».

На депутатах – основная ответственность, выбирать им. Им, а не населению, такая выборная практика на сегодняшний день. Депутаты считаются «народными избранниками», которые должны и выражать волю народа. Но получится ли так на самом деле – мы скоро увидим.