Рыболовная катушка к удилищу – комфортная и удачная рыбалка

16.02.2022, 9:45, Рекомендуем

Теги: Выходные, Интернет, Рыбалка

Современная рыбалка становится все более популярной в последние годы. Правильно подобранная к удилищу катушка – это, прежде всего, гораздо более комфортная рыбалка. Рыболовная катушка является ключевым компонентом рыболовных снастей для большинства популярных методов ловли.

В зависимости от предпочтений и бюджета каждый рыболов в интернет-магазине «Японские снасти» без особых проблем подберет снаряжение под свои индивидуальные предпочтения.

Функциональные мультипликаторные катушки

В данных катушках можно успешно использовать более толстые лески, не опасаясь, что это отразится на длине и точности броска. Еще одно преимущество заключается в том, что мультипликаторные катушки для удилища не скручивают леску, тем самым продлевая срок ее службы.

Мультипликаторы хорошо работают в методе заброса. Контакт с приманкой и рыбой становится более точным и ощутимым, так как во время проводки приманки и вытаскивания рыбы палец упирается в выступающий бланк.

Мультипликаторные катушки отличаются долговечностью, удобством использования, точностью, а также устойчивостью к перегрузкам.

Безынерционные катушки – преимущества

Действие сил инерции при забросе безынерционной катушки не возникает, так как шпуля не двигается. Фрикционный тормоз позволяет правильно регулировать натяжение лески, которая не порвется во время вылова рыбы.

Есть безынерционные катушки для удилища с задним и передним тормозом. Оба применимы практически ко всем возможным методам ловли и к любым удилищам, оснащенным кольцами.

Кастинговое удилище – новое измерение спиннинговой рыбалки

Используется для ловли хищной рыбы, а само удилище напоминает спиннинг. Этот тип удилища используется в основном для крупных приманок, воблеров и мягких приманок весом до 100 грамм. Кастинговые удилища имеют специальную жесткую лапку, позволяющую надежно удерживать весь рыболовный комплект.

Кастинговая удочка позволяет делать дальние забросы, а это значительно увеличивает удовольствие от рыбалки. Удилище имеет необычную конструкцию катушки и ее держателя, направляющие в верхней части комплекта и характерное расположение катушки с леской.

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются кастинговые удилища двухсекционной конструкции, обеспечивающие оптимальные рабочие параметры. Они также лучше подходят для резких рывков. Их характеризует высокий уровень точности заброса и дальности.